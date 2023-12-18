Türkiye yeni yıla her yıl olduğu gibi asgari ücret zammı pazarlığı gölgesinde girmeye hazırlanırken, prim borcu olup emeklilik hayali kurmak isteyenlerin "ucuz emeklilik" fırsatında son günler başladı.

Asgari ücret ile birlikte zamlanacak olan SGK primleri, hem prim borçlularının hem doğum borçlanması hem de askerlik borçlanması yapacakların ödeyecekleri primleri de uçuracak.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Dr. Okan Güray Bülbül, "Yeni asgari ücret 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak ve bu tarihe kadar borçlanma talebinde bulunmuş kişilere hâlihazırdaki asgari ücret üzerinden borçlanma tutarları tebliğ edilecek” şeklinde ifadelere yer verdi.

ASGARİ ÜCRETE GÖRE ARTACAK

Asgari ücrete yapılacak zam oranına göre belirlenen aylık prim ödemesinin güncel tutarı 4.000.292 lirayken asgari ücrete yapılacak yüzde 40 oranında zam beraberinde 6 bin 8 liraya kadar çıkabilir.

Eğer asgari ücrete yüzde 50 oranında zam yapılırsa bu tutar 6 bin 438 liraya kadar çıkacak.

Güncel olarak aylık maksimum isteğe bağlı sigorta primi ödemesi 32 bin 194 lirayken, asgari ücrete yüzde 50 oranında zam yapıldığında tutarın 48 bin liraya çıkması öngörülüyor.



Bülbül konu ile ilgili "Asgari ücrete yüzde 40 oranında zam yapılırsa günlük 200,5 TL'ye çıkacak" ifadelerini kullanırken asgari ücret artışının borcu nasıl etkileyeceğini "Bu miktar farklılaşması anlamına geliyor" şeklinde ifade etti.

DOĞUM BORÇLANMASI

Bir annenin üç çocuğu için borç alması durumunda anneye ödenecek miktar güncel olarak 309 bin 21 lirayken yeni yılda asgari ücretle 432 liraya çıkacak.

Öte yandan Yüzde 40 artış 630 lira olacakken, yüzde 50 artışla 463 bin 530 liraya olacak.

ASKERLİK BORÇLANMASI

Askerlik borçları 550 günde ödenebilirken 1 yıldır işe gitmeyen bir kişi şu anda başvuruda bulunsa 51 bin 504 lira ödeme yapacak fakat asgari ücrette yüzde 40 artış olursa 72 bin 105 lira, yüzde 50 artış olursa 72 bin 105 lira ödemesi bekleniyor.

Prim borçlarının ödenmesi için son tarih 31 Aralık ve başvurular e-devlet üzerinden yapılabilecek.