Savunma Sanayii Başkanı Görgün, Kaan’ın ilk uçuşu sonrası test pilotları ve proje ekibi ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından Hava Kuvvetleri Komutanlığının muharip uçak ihtiyacını karşılamak amacıyla başlatılan ve Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen Milli Muharip Uçak KAAN Projesi kapsamında ilk uçuş başarıyla gerçekleştirildi. Savunma Sanayii Başkanlığından yapılan açıklamada, SSB Başkanı Haluk Görgün’ün Kaan’ın ilk uçuşu sonrası test pilotları ve proje ekibi ile bir araya gelerek, ekibi tebrik ettiği belirtildi. Görgün, yakalanan başarının bir başlangıç olduğunu ve hedeflere gidilen yolda yoğun bir dönemin bulunduğunu belirterek, "İşimiz daha yeni başlıyor. Bugün bir milat, yeni hedeflerimizin başlangıcı" dedi.

Yüksek manevra, düşük radar görünürlüğü, geliştirilmeye açık aviyonik mimari, artırılmış durumsal farkındalık, hassas hedefleme, birlikte çalışabilme gibi 5. nesil savaş uçaklarında olan bütün kabiliyetlere sahip olan Kaan‘ın üretim faaliyetlerine Mart 2022’de başlandı. Mayıs-Kasım 2022 tarihleri arasında komponent montajları tamamlanarak, Kasım 2022’de son montaj hattı devreye alındı. Aralık 2022 ve Ocak 2023 tarihlerinde gerçekleştirilen yoğun sistem testlerinin devamında 10 Şubat 2023 tarihinde planlanandan önce hangardan çıkış gerçekleştirilirken, 12 Şubat 2023 tarihinde ilk motor çalıştırma faaliyeti icra edildi. 17 Mart 2023 tarihinde ise ilk yavaş taksi testleri başarı ile tamamlanarak, ilk uçuşa kadar olan dönemde gerekli güçlendirme faaliyetleri yürütülerek uçuş öncesi testler tamamlandı. İlaveten Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na teslim edilecek konfigürasyon için hava aracı ve sistem gereksinimleri tanımlandı, hava ve sistem fonksiyonları belirlendi ve ön tasarım fazı tamamlandı.

Kaan’ın teknik özellikleri

İlk uçuşunu bugün gerçekleştiren Kaan, 13 dakika havada kalarak, 8000 feet iritfa ve 230 knot hıza ulaşmayı başardı. Kaan’ın maksimum seyir hızı 1,8 Mach, irtifa tavanı 55 bin ft, güç limitleri ise +9g/-3,5g. Milli uçakta dahili silah yuvası, superseyir kabiliyeti, düşük radar izi, çoklu görev profili, hava-hava kabiliyeti de yer alıyor.