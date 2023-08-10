Tarihi araştırmaları ile tanınan araştırmacı tarihçi Ümit Topal, Sarıkamış hareketinin anlatıldığı Kar Kelebekleri isimli dizinin editörlüğünü yapıyor.

Senaryosu Nuray Akay tarafınca kaleme alınan 23 bölümlük dizi çalışmasında Sarıkamış hareketinin tarihe uygun şekilde canlandırılmasına önem veriliyor. Ümit Topal, editörlükten daha ziyade bu eserin ve bu konuya ilişkin geniş bir arşiv araştırmasının yanı sıra, olaylara şahit olanlar ve o dönemi inceleyenlerin aktardıkları hatıralarının senaryo içerisine başarılı bir şekilde aktarılmasını sağladı. Olayların yaşandığı yerlerde yaptığı çalışmalar ve edindiği izlenimler ile yaptığı mekansal analizler sayesinde senaryo geçmişten günümüze bir pencere açıyor. Muhteşem bir coğrafyanın şahit olduğu tarihin en büyük dramalardan birini sürekli bir aksiyon ve heyecan girdabının içerisine çeken senaryonun sinema filmi içinde uyarlanması düşünülüyor.

Yapılan çalışmanın kısa zamanda televizyon ve sinemalarda seyircileri ile buluşması arzu ediliyor.