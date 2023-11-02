Otomotiv sektöründe dev bir yabancı markanın Türkiye temsilciliğini yapan Şahsuvaroğlu Holding’in veliahdı Yunus Şahsuvaroğlu babasını fena kızdırdı.

Sabah’tan Seda Nur’un haberine göre, Yunus Şahsuvaroğlu, otomobil satışlarının azaldığına dair medyada çıkan bir haberi sosyal medyadan paylaşıp şu yorumu yaptı:

“Otomobil satışının çığ gibi büyüyerek arttığı bu dönemde küçülmeyi başaran patron, bayi ve tüm çalışanları tebrik ediyorum.Bu gerçekten büyük başarı çünkü zoru başarmışlar”

Holdingin yönetimi kurulu başkanı olan baba Nihat Şahsuvaroğlu, bu yoruma çok sinirlenip avukatı aracılığı ile savcılığa başvurdu.

Haberi yapan gazeteciden ve paylaşımı yapan oğlu Yunus Şahsuvaroğlu’ndan şikayetçi oldu.

Baba Nihat Şahsuvaroğlu, oğlunun yaptığı işi kötülediğini öne sürdü.

Ancak savcılık, söz konusu paylaşımın şirketin üretmiş olduğu ürünler hakkında bir yorum içermediğini, şirketin satışını yaptığı markaya ilişkin verilerin açıklanmasının bir kötüleme olmadığını belirterek takipsizlik kararı verdi.