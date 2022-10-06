Türkiye’nin İsrail Büyükelçisi Şakir Özkan Torunlar oldu

Türkiye, İsrail Büyükelçiliği’ne Şakir Özkan Torunlar’ı atadı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre Şakir Özkan Torunlar, İsrail Büyükelçiliği’ne atandı. Torunlar daha önce Kudüs Başkonsolosu ve Filistin Büyükelçiliği görevlerinde bulunmuştu.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal, Newyork BM Daimi Temsilciliği’ne getirilirken, Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakçı ise Brüksel AB Daimi Temsilciliği’ne getirildi.