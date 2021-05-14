Türkiye'den İsrail'e peş peşe tepki açıklamaları

Dün gece İsrail Gazze'ye operayon başlattığını duyurmuştu. Karadan, havadan ve denizden bombardımana tutulan Gazze'de sivil can kaybı artarken İsrail'e tepkiler sürüyor.

'GAZZE'DEKİ KATLİAM, İSRAİL'İN GERÇEK NİYETİNİ GÖSTERİYOR'

İsrail'in savaş suçu işlediğini söyleyen Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın "Saldırıları şiddetle, en sert şekilde kınıyoruz. Bir vahşete, katliama imza atıyor olması İsrail'in gerçek niyetini açık şekilde göstermektedir." dedi.

İsrail'in Gazze'yi bahane ederek Kudüs'te yaşananları kendi lehlerine çevirmeye çalıştığını vurgulayan Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bölgeye Uluslararası Sivilleri Koruma Gücü'nün gönderilmesi teklifinin de artık ciddi bir şekilde ele alınması gerektiğinin altını çizgi.

'HEPİMİZİN KALBİ FİLİSTİN'LE'

Gazze'de yaşanan İsrail katliamının vicdanları kanattığını ifade eden AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Hepimizin kalbi Filistin'le, Gazze'yle çarpıyor. Hepimiz Kudüslüyüz, hepimiz Mescid-i Aksa'nın evlatlarıyız. Zafer inananlarındır, zafer Filistinlilerindir" dedi.

'İSRAİL'İN HUKUK TANIMAZ TAVRI SON BULMALI'

İsrail'in hukuk tanımaz tavrına dikkat çeken Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ise Gazze'deki operasyonlar için "Filistin için uluslararası her platformda mücadele etmeye devam edeceğiz. İsrail'in bu hukuk tanımaz tavrının son bulması için ne gerekiyorsa yapacağız. Bu hukuksuzluk ve işgal derhal son bulmalıdır." açıklmasında bulundu.

'NETANYAHU HÜKÜMETİ BİR SUÇ MAKİNESİDİR'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Netanyahu hükümetinin bir suç makinesi olduğunu ifade ederek, "Uluslararası hukuka göre işlemediği suç kalmamıştır. Adına hükümet denilen bu yapı suç ve katliam makinesi olarak hareket ediyor" dedi.

