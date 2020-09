Türk ve Yunan kadınların barış çağrısına binlerce kadın sahip çıkıyor

Türkiyeli ve Yunanistanlı kadınların, iki ülke arasındaki artan gerilime “dur” demek üzere yaptığı barış çağrısına binlerce kadın sahip çıktı. Geçtiğimiz günlerde kadın hakları aktivisti Gülseren Onanç'ın başlattığı “Türkiye ve Yunanistanlı Kadınların Barış İnisiyatifi” ile 350 kadının imzasıyla başlayan ortak çağrı metnine, her iki ülkeden binlerce kadın imza atarak destek verdi ve vermeye devam ediyor.



Türkiye ve Yunanistan arasında yaşanan gerilimin, kadınları ortak barış talebini yükseltmeye yönelttiğini belirten kadın hakları aktivisti Gülseren Onanç, konuyla ilgili şu açıklamada bulundu: “350 kadın olarak başlattığımız bu çağrı büyük ses getirdi ve çok kısa bir süre içinde binleri bulduk. Her geçen saat sayımız artmaya devam ediyor, kısa zamanda 10 bin imzaya ulaşmayı hedefliyoruz. Bu bize kadınların barışa olan susamışlığını gösterdi. Küresel kadın hareketi patriarkal sisteme direnirken, komşumuzun kadınlarıyla başlattığımız bu girişim, pandeminin yoğunlaştığı bu günlerde, gelecek için umut oldu. Dayanışma içinde bu direnişe katkı sunan ve barışa sahip çıkan tüm kadınlarla gurur duyuyorum. Yaşasın barış, yaşasın kadın dayanışması!”



Türkçe, Yunanca ve İngilizce olarak yayınlanan çağrıya web sitesinden ulaşılabilirken, çağrıyı desteklemek isteyen kadınlar da bu site üzerinden imzalarını ekleyebilir.



Türkiyeli ve Yunanistanlı kadınlar tarafından yapılan barış çağrısı aşağıdaki gibidir:

“Biz Türkiyeli ve Yunanistanlı kadınlar, Doğu Akdeniz'de her geçen gün artan gerilimi endişe ile takip ediyoruz. Çatışmacı söylemler ile yükseltilen gerginlik, her iki tarafın da bölgede askeri varlıklarını arttırması sıcak çatışma riskini arttırıyor. Çatışma söylemleri ve olası çatışmalar sadece iki ülkenin yurttaşlarının güvenliklerini değil, aynı zamanda tüm bölgeyi de tehdit ediyor.



Biz kadınlar olarak, bu tehlikeli tırmanışa “dur” diyoruz.

Biz küresel bir pandeminin eşitsizliği derinleştirdiği, ekonomik krizlere yol açtığı, kadınların toplum içinde marjinalleşmesini arttırdığı bir dönemde iki ülke arasındaki işbirliğinin her zamankinden daha önemli olduğuna inanıyoruz.



Yunanistan ve Türkiye'nin anlaşmazlıklarını barışçıl ve özenli bir diplomasi ile uluslararası hukuk ve hakkaniyet çerçevesinde gerekirse uluslararası kurumlardan gözlemciler ile çözebileceklerine inanıyoruz.



Yunanistan ve Türkiye toplumlarının barış içinde, yan yana yaşaması bütün yeraltı kaynaklardan daha değerlidir.



Barış, doğa ve insan insanlık için en değerli varlıklardır.

İki ülkenin barışsever kadınları olarak, Dünyayı tehdit eden patriarkal sisteme rağmen, Ege'de, ortak kültürümüzü geliştirerek, dayanışma ve dostlukla, barış için çabalamaya kararlıyız. “