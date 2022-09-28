TBMM Başkanı Şentop, Macaristan’da

TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve beraberindeki heyet, resmi ziyaret kapsamında geldiği Macaristan’da Birinci Dünya Savaşı Galiçya Cephesi Türk Şehitliği’ni ziyaret etti.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve beraberindeki heyeti, resmi ziyaret kapsamında Macaristan’a geldi. Başkent Budapeşte’de bulunan Ferenc Liszt Uluslararası Havaalanı’na inen Şentop’u, Macaristan Millî Meclisi Macaristan-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı V. Attila Tilki karşıladı. Şentop, ilk olarak Birinci Dünya Savaşı Galiçya Cephesi Türk Şehitliği’ni ziyaret etti. Şehitlik anıtına çelenk bırakarak Fatiha okuyan Şentop, şehitlik özel defterini imzaladıktan sonra saygı duruşunda bulundu. Şentop ayrıca, şehitlerin mezarlarına karanfil bıraktı.