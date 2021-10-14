Taliban heyeti ile ne konuşuldu? Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan açıklama

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu başkanlığındaki Türk heyeti ile Afganistan Geçici Hükumeti Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki başkanlığında olan heyet, bakanlıkta bir araya geldi.



Bakan Çavuşoğlu görüşme sonrası düzenlediği basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.





#Canlı????#Afganistan Geçici Hükümeti Dışişleri Bakan Vekili Amir Khan Muttaqi ile Görüşme Sonrası Basını Bilgilendirme



????Ankara https://t.co/doIpqZa1yz — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) October 14, 2021

Çavuşoğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle;

"Afganistan'a insani yardım paketlerimizi gönderiyoruz. Afganistan ekonomisinin çökmemesi gerekiyor bu yüzden Afganistan'ın yurt dışındaki paralarını donduran ülkelerle ilgili kendilerinden bilgi aldık.

Terörle mücadele önemli. DAEŞ'in Afganistan'da güçlü olduğunu görüyoruz. Başından beri şu andaki Taliban yönetimine tavsiyelerde bulunduk. Ülkenin birliği beraberliği için kapsayıcı olmaları gerektiğini en başından beri söylüyoruz. Bugün bir kez daha anlattık.

Kadınların, çocukların eğitimi konusunda kadınların iş hayatına katılması konusunda tavsiyelerimizi ilettik."

"Kızların eğitimi ve kadınların iş hayatında çalışabilmesi konusunu tekrar ilettik. Sağlık sektöründe kadınların işlerine döndüklerini bize söylediler.

Kendileri bu ziyaret kapsamında Kızılay ve Diyanet İşleri Başkanlığı ile de görüşme gerçekleştirecekler.

Uçuşların yeniden başlaması için bizim ve uluslararası havacılık camiasının güvenlik beklentilerini kendilerine anlattık.

Görüşmede insani yardımların devamı ve yatırımların devamı konusunda ricalarını ilettiler.

Çok sayıda Afgan göçmen bizde ve diğer ülkelerde var. Bunlardan bazıları Afganistan'a dönmek istiyor. Taliban yönetimi de bu insanların ülkelerine dönmeleri için gereken desteği vereceklerini söylediler. İlave göç akını olmaması için neler yapılması gerektiğiniz de bugün tekrar görüştük."