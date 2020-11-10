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Süleyman Soylu’dan Albayrak’ın istifasıyla ilgili açıklama
Berat Albayrak'ın Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan istifasının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilmesinin yankıları sürüyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu istifayla ilgili bir paylaşımda bulundu.
Politika 10.11.2020, 13:33 10.11.2020, 13:37
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Yapılan açıklamada: "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde beş yıl boyunca aynı kabinede güçlü ve Büyük Türkiye için kritik bir dönemde birlikte çalıştığımız arkadaşım, dostum Sayın Berat Albayrak’a ülkem, milletim ve geleceğimize yönelik çabası, gayreti ve samimiyeti için şükranlarımı sunuyorum." ifadelerine yer verildi
Cumhurbaşkanımız Sn @RTErdogan'ın liderliğinde beş yıl boyunca aynı kabinede güçlü ve Büyük Türkiye için kritik bir dönemde birlikte çalıştığımız arkadaşım, dostum Sn Berat Albayrak’a ülkem Milletim ve geleceğimize yönelik çabası, gayreti ve samimiyeti için şükranlarımı sunuyorum— Süleyman Soylu | Maske???? Mesafe↔️ Temizlik???? (@suleymansoylu) November 10, 2020
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