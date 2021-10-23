banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
Mansur Yavaş'tan büyük yemin!
Mansur Yavaş'tan büyük yemin!
AB zirvesinde Merkel'e veda
AB zirvesinde Merkel'e veda
Bill Gates Türkiye'de: Efes Antik Kenti'ni gezdi
Bill Gates Türkiye'de: Efes Antik Kenti'ni gezdi
Bitcoin'de hedef 90 bin dolar
Bitcoin'de hedef 90 bin dolar

Süleyman Soylu: Ne pervasız, ne edepsizsiniz siz ya!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'ye yönelik göçmen akını için "Bu göç dalgasının durabileceğini kimse düşünmesin, durabilmesi için kaynağında iyileştirmeye ihtiyaç var" dedi. Soylu, Batı ülkelerine de "Hukukun üstünlüğünden bahsedenler bunlar. Ne pervasız, ne edepsizsiniz siz ya!" diye tepki gösterdi.

Politika 23.10.2021, 10:59
Süleyman Soylu: Ne pervasız, ne edepsizsiniz siz ya!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hak-İş Konfederasyonu 46. Kuruluş Yıl Dönümü ve Başkanlar Kurulu Toplantısı'nda konuştu.

Türkiye'ye yönelik göçmen akınına değinen Soylu, "Bu insanlar buraya niçin geliyorlar? Sınırda mücadele yapmaksak sınırlarımızda ve içeride kaçak göçle mücadele etmezsek 3 buçuk milyon olan bu rakam bunun 2-3 katına çıkacaktı" dedi. Soylu, "Bu göç dalgasının durabileceğini kimse düşünmesin, durabilmesi için kaynağında iyileştirmeye ihtiyaç var" diye devam etti.

Soylu'nun açıklamalarından öne çıkanlar:

"İran'ın 560 kilometre sınırı var Türkiye'ye. Bir durgunluk söz konusuydu göç hadisesinde, yaklaşık günde 5 bin kişi Afganistan-İran sınırını zorluyor. 3 binini durduruyorlar, 2 bini İran   sınırının içine giriyor. 3 buçuk milyonun üzerinde İran'da Afganlar var. Bunların 2 milyonu hareket etmeye hazır, her gün gelen 2 bin kişiyi de üzerine eklerseniz çok önemli bir göç   dalgasıyla karşı karşıya kaldığımızı söyleyebilirim. Suriye, aynı şekilde Afrika... Batı, içerisinde kaldığı sorunları, vizyonsuzluğu, yönsüzlüğü, karmaşıklığı gündeminden çıkarabilmek   için tüm sorunları doğuya yıkmaktadır. Bunun bir strateji olduğunu ve bu stratejiye karşı elbirliğiyle bir duruşumuzun olması lazım geldiğini bir kez daha ifade etmek istiyorum.

 2 milyon 350 bin doğu ve güney sınırlarımızdan Türkiye'ye girişi engelledik. 1 milyon 150 bin kaçak göçmen yakaladık. Bu insanlar buraya niçin geliyorlar? Sınırda mücadele   yapmaksak sınırlarımızda ve içeride kaçak göçle mücadele etmezsek 3 buçuk milyon olan bu rakam bunun 2-3 katına çıkacaktı. Yaklaşık 300 bin göçmeni kendi ülkelerine gönderdik. Türkiye içerisinde yakaladığımız göçmenlerin önemli bir bölümünü ya kendi ülkelerine gönderdik ya da kaçak yollarla Avrupa'ya geçtiler. Bu göç dalgasının durabileceğini kimse   düşünmesin, durabilmesi için kaynağında iyileştirmeye ihtiyaç var.

 Batı şu an bir tiyatro oynuyor, bu tiyatronun figüranı da Avrupa'dır. Ağzına ne söylerlerse onu bir papağan gibi tekrarlamaktan başka herhangi bir görevi yoktur. Kendi içindeki birliği   kaybetmektedir, İngiltere belki de bunun en temel örneklerinden bir tanesidir.

 "TÜRKİYE'DEKİ TERÖRİST SAYISI 180 SAYISININ ALTINA DÜŞTÜ"

 Batı terör örgütünü destekler, sözde desteklemez ama ABD dahil, Fransa dahil, PKK/PYD terör örgütünü yeni verdikleri silahlarla, 4 tane AT4 ele geçirdik. Helikopter düşürür, her   türlü  imhayı sağlayabilir. Ben geçen pazar günü Tunceli'deydim. Orada saatlerce çalıştık, o bölgede 570 terörist vardı 2016 yılının sonunda, geçen hafta gittiğimizde 21 terörist kaldı.   3'ü sakat kiminin kolu yok kiminin bacağı yok. Kimi kalp rahatsızı yerinden kalkamıyor. Kaldı 18... Bunları bedeli ve maliyeti ne olursa olsun yaşatmamamız lazım. Türkiye'de de 180   sayısının altına düştü teröristler. Büyük bir mücadele veriliyor.

 "TÜRKİYE İÇERİDE PKK'YI DA DEAŞ'I DA FETÖ'YÜ DE KONTROL ALTINA ALMIŞTIR"

 Sadece terör örgütüyle mücadele etmiyoruz, terör örgütünün arkasındaki büyük bir akılsızlıkla mücadele ediyoruz. Terör örgütüne bu yıl katılan kişi sayısı 46. Bu da hep beraber   millet olarak ortaya koyduğumuz iradenin karşılığıdır. Bugün şehit cenazesine gideceğimiz kahramanımızın 6-7 aylık çocuğu var. Büyük acılar çekiyor ama ailelerine baş sağlığı   dilediğimizde anne "Biz ağlamamaya söz verdik, vatan sağ olsun" diyor. Bu sabrı onlara veren Allah'tır. Burada bir büyük çabayı hep beraber gösteriyoruz. Güçlü bir liderlikle Türkiye   içeride PKK'yı da DEAŞ'ı da FETÖ'yü de kontrol altına almıştır.

 "BATI TAMAMEN ÇILDIRIYOR"

 İHA konusunda bizi başka ülkelere mahkum etmeyen, Türkiye'yi buluşturduğu yüksek anlayış, mühendislerimizin bize kazandırdıkları Batı'yı tamamen çıldırtıyor. Önemli maliyetlerle   karşı karşıya kaldık. Burada Batı'nın hesap edemediği bir şey de oldu. Türkiye ilk kez bu sorunları Batı'nın sahasına yıktı. Onları ürettikleri istikrarsızlıkla karşı karşıya bıraktı. Biz   2011 yılında Suriye göçünü anladık ve tedbir aldık. Türkiye'nin başından itibaren temel bir göç politikası vardır. Onlar Türkiye'ye girmeye başladığı andan itibaren kayıtlarına kadar   Türkiye dünyanın anlayamadığı hazırlığı o günden itibaren sağlamıştır. Avrupa 2015 yılından sonra göç konusuna uyandı.

 "NE PERVASIZ NE EDEPSİZSİNİZ YA"

 Biz kimsenin kaçak göç bekçisi değiliz. Hem terör örgütlerine destek verip hem de kendi evinizde oturup Müslümanın zafiyete düşmesini seyredemezler. Taliban, Afganistan'daki   yönetimi ele aldı, Avrupa'daki dostlarımız hemen telaşlanmaya başladılar. 'Türkiye olarak sınırlarınızı koruyabilir misiniz?' , 'Acaba bize gelmezler mi?' Bu çifte standardı yıllardır   görüyoruz. Batı'nın yaptığı ahlaksızlıktır, Türkiye eski Türkiye değil. Daha şimdiden bir panik halindeler. Batı bu kafayı değiştirmesi lazım. Hukukun üstünlüğünden bahsedenler   bunlar. Ne pervasız, ne edepsizsiniz siz ya! 10 büyükelçi diyecek ki şu adamı çıkarın! Yarın bizden Apo'yu da çıkarmamızı isteyebilirler. Yarın PKK'nın oyuncağı Selahattin Demirtaş'ı   çıkarmamızı da isteyebilirler. Hepsini isteyebilirler. "

Yorumlar (0)
17°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 9 21
2. Hatayspor 9 19
3. Fenerbahçe 9 19
4. Beşiktaş 9 17
5. Karagümrük 9 17
6. Galatasaray 9 17
7. Alanyaspor 9 17
8. Altay 10 15
9. Konyaspor 9 14
10. Adana Demirspor 9 12
11. Öznur Kablo Yeni Malatya 10 12
12. Kayserispor 9 11
13. Gaziantep FK 9 11
14. Sivasspor 9 10
15. Başakşehir 9 9
16. Antalyaspor 9 9
17. Göztepe 9 8
18. Giresunspor 9 8
19. Kasımpaşa 9 6
20. Rizespor 9 1
Takımlar O P
1. Ankaragücü 10 24
2. Ümraniye 9 21
3. Eyüpspor 10 20
4. Erzurumspor 9 18
5. Kocaelispor 8 16
6. Bandırmaspor 9 15
7. Tuzlaspor 8 14
8. Samsunspor 8 11
9. Gençlerbirliği 8 11
10. Menemenspor 9 11
11. İstanbulspor 8 10
12. Denizlispor 9 10
13. Altınordu 9 10
14. Adanaspor 10 9
15. Manisa FK 10 9
16. Boluspor 8 8
17. Bursaspor 8 8
18. Balıkesirspor 8 6
19. Ankara Keçiörengücü 8 4
Takımlar O P
1. Chelsea 8 19
2. Liverpool 8 18
3. Man City 8 17
4. Brighton 8 15
5. Tottenham 8 15
6. M. United 8 14
7. West Ham 8 14
8. Everton 8 14
9. Arsenal 9 14
10. Brentford 8 12
11. Wolverhampton 8 12
12. Leicester City 8 11
13. Aston Villa 9 10
14. Crystal Palace 8 8
15. Southampton 8 7
16. Watford 8 7
17. Leeds United 8 6
18. Burnley 8 3
19. Newcastle 8 3
20. Norwich City 8 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 9 20
2. Osasuna 10 18
3. Real Madrid 8 17
4. Sevilla 8 17
5. Atletico Madrid 8 17
6. Rayo Vallecano 9 16
7. Barcelona 8 15
8. Real Betis 9 15
9. Athletic Bilbao 8 13
10. Valencia 9 12
11. Espanyol 9 12
12. Villarreal 8 11
13. Mallorca 9 11
14. Elche 9 9
15. Celta de Vigo 9 7
16. Cádiz 9 7
17. Granada 9 7
18. Levante 9 5
19. Deportivo Alaves 8 3
20. Getafe 9 2