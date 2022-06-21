Rusya’dan AB’nin Rusya Büyükelçisi Ederer’e protesto notası

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği’nin (AB) Rusya Büyükelçisi Markus Ederer’i bakanlığa çağırarak protesto notası verdi.

Rusya’nın Avrupa Kıtası’ndaki tek toprağı olan Kaliningrad bölgesinden, Rusya topraklarına demiryolu hattı üzerinden malzeme sevkiyatına Litvanya tarafından kısıtlama getirilmesinin ardından Moskova’da diplomatik hareketlilik başladı. Rusya Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği’nin Rusya’ya ekonomik yaptırımlar uygulaması ve Litvanya’nın bu doğrultuda kısıtlama kararı almasıyla bağlantılı olarak Avrupa Birliği’nin Rusya Büyükelçisi Markus Ederer’i bakanlığa çağırdı.

Protesto notası verildi

Ederer, Rusya Dışişleri Bakanlığı’nda 1 buçuk saat süren bir toplantı gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından Ederer’e protesto notası verildiğini duyuran bakanlık, "Avrupa Birliği temsilcisine, Kaliningrad bölgesi ve Rusya toprakları arasındaki nakliye üzerinde tek taraflı Rusya karşıtı kısıtlamalar nedeniyle protesto notası verildi. AB’nin ilgili yasal ve siyasi yükümlülüklerini ihlal eden ve gerilimi tırmandıran bu tür eylemlerin kabul edilemezliğine dikkat çekildi. Kaliningrad geçişinin normal işleyişi için derhal rotasyon talep edildi. Aksi takdirde misilleme yapılacaktır" açıklamasında bulundu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı dün, Litvanya’nın Moskova maslahatgüzarını bakanlığa çağırarak protesto notası vermişti.