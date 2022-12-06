Osmani: "Kosova, yıl sonuna kadar AB’ye üyelik başvurusu yapacak"

Arnavutluk’un başkenti Tiran’da Avrupa Birliği-Batı Balkanlar Zirvesi başladı.Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani zirve öncesinde yaptığı açıklamada, "Kosova, yıl sonuna kadar AB’ye üyelik başvurusu yapacak" dedi.

Avrupa Birliği-Batı Balkanlar Zirvesi Arnavutluk’un başkenti Tiran’da başladı .Tiran’da gerçekleştirilen zirve öncesinde gazetecilere konuşan Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, Kosova’nın Avrupa Birliği üyelerinden beklentisinin her şeyden evvel Kosova’ya vize muafiyeti sağlanması olduğunu söyleyerek, "Bu zirveye katılmaktan mutluluk duyuyorum. Burada, en Avrupa yanlısı ülkenin lideri olarak bulunuyorum. Politikamızı AB dış politikasına tamamıyla uyumlu hale getirdiğimizi gösterdik. Birliğin vize muafiyeti konusunda artık sözden icraate geçmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Osmani, zirvede Ukrayna’daki savaş neticesinde ekonomi, enerji ve güvenlik sahalarında ortaya çıkan zorlukların gündeme getirileceğini söyleyerek, Kosova’nın AB’ye üyelik başvurusu konusunun da tartışılacağını belirtti.

Tiran’daki zirvenin Sırbistan ve Kosova arasındaki müzakereler için planlanmadığını ve zirve kapsamında Sıribstan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile görüşmeyeceğini vurgulayan Osmani, “Bu AB ve Batı Balkan ülkelerine yönelik bir zirve. Kosova-Sırbistan diyaloğunun yeri burası değil" dedi.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic’in Kosova Başbakanı Albin Kurti’ye yönelik hakaretlerini de değerlendiren Kosovalı lider, bu tutumun Sırbistan’ın 1990’lı yıllarda savaşa ve sivillerin öldürülmesine neden olan zihniyetinin devamını temsil ettiğini söyledi.

Arnavutluk’ta AB-Batı Balkanlar Zirvesi başladı

Arnavutluk’un ev sahipliğinde başkent Tiran’daki Kongre Sarayı’nda düzenlenen zirveye, bölge ülkelerinin liderleri dışında Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de katıldı.

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, zirvedeki oturumların ardından Michel ve von der Leyen basın toplantısı düzenleyecek.