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Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu görev süresi 1 yıl uzatıldı
Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararına göre Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu görev süresi 1 yıl uzatıldı.
Politika 22.01.2022, 01:57
Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararına göre Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu görev süresi 1 yıl uzatıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı’na göre Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu görev süresi 1 yıl uzatıldı.