banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
Kılıçdaroğlu'ndan ''Gri liste'' tepkisi
Kılıçdaroğlu'ndan ''Gri liste'' tepkisi
Twitter'dan Whatsapp'a rakip proje!
Twitter'dan Whatsapp'a rakip proje!
Benzin 11 TL'ye çıkabilir!
Benzin 11 TL'ye çıkabilir!
Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan 'baldız fetvası' açıklaması
Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan 'baldız fetvası' açıklaması

NATO Savunma Bakanları Toplantısı sona erdi

Belçika’nın başkenti Brüksel’de gerçekleştirilen NATO Savunma Bakanları Toplantısı sona erdi.

Politika 22.10.2021, 23:31
NATO Savunma Bakanları Toplantısı sona erdi

Belçika’nın başkenti Brüksel’de gerçekleştirilen NATO Savunma Bakanları Toplantısı sona erdi.

Belçika’nın başkenti Brüksel’deki NATO Karargahı’nda gerçekleştirilen NATO Savunma Bakanları Toplantısı sona erdi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Karargâhında oturumlara katılarak İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin, Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos, İspanya Savunma Bakanı Margarita Robles, Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, Bulgaristan Savunma Bakanı Georgi Panayotov, Letonya Savunma Bakanı Artis Pabriks ve Macaristan Savunma Bakanı Tibor Benko ile ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı için gittiği Brüksel’deki programını tamamladı. Bakan Akar, 2 gün boyunca NATO Karargahı’nda oturumlara katılarak ikili görüşmelerde bulundu.

Yorumlar (0)
17°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 9 21
2. Hatayspor 9 19
3. Fenerbahçe 9 19
4. Beşiktaş 9 17
5. Karagümrük 9 17
6. Galatasaray 9 17
7. Alanyaspor 9 17
8. Altay 10 15
9. Konyaspor 9 14
10. Adana Demirspor 9 12
11. Öznur Kablo Yeni Malatya 10 12
12. Kayserispor 9 11
13. Gaziantep FK 9 11
14. Sivasspor 9 10
15. Başakşehir 9 9
16. Antalyaspor 9 9
17. Göztepe 9 8
18. Giresunspor 9 8
19. Kasımpaşa 9 6
20. Rizespor 9 1
Takımlar O P
1. Ankaragücü 10 24
2. Ümraniye 9 21
3. Eyüpspor 10 20
4. Erzurumspor 9 18
5. Kocaelispor 8 16
6. Bandırmaspor 9 15
7. Tuzlaspor 8 14
8. Samsunspor 8 11
9. Gençlerbirliği 8 11
10. Menemenspor 9 11
11. İstanbulspor 8 10
12. Denizlispor 9 10
13. Altınordu 9 10
14. Adanaspor 10 9
15. Manisa FK 10 9
16. Boluspor 8 8
17. Bursaspor 8 8
18. Balıkesirspor 8 6
19. Ankara Keçiörengücü 8 4
Takımlar O P
1. Chelsea 8 19
2. Liverpool 8 18
3. Man City 8 17
4. Brighton 8 15
5. Tottenham 8 15
6. M. United 8 14
7. West Ham 8 14
8. Everton 8 14
9. Brentford 8 12
10. Wolverhampton 8 12
11. Leicester City 8 11
12. Arsenal 8 11
13. Aston Villa 8 10
14. Crystal Palace 8 8
15. Southampton 8 7
16. Watford 8 7
17. Leeds United 8 6
18. Burnley 8 3
19. Newcastle 8 3
20. Norwich City 8 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 9 20
2. Osasuna 10 18
3. Real Madrid 8 17
4. Sevilla 8 17
5. Atletico Madrid 8 17
6. Rayo Vallecano 9 16
7. Barcelona 8 15
8. Real Betis 9 15
9. Athletic Bilbao 8 13
10. Valencia 9 12
11. Espanyol 9 12
12. Villarreal 8 11
13. Mallorca 9 11
14. Elche 9 9
15. Celta de Vigo 9 7
16. Cádiz 9 7
17. Granada 9 7
18. Levante 9 5
19. Deportivo Alaves 8 3
20. Getafe 9 2