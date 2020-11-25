CHP'nin 2018 yılı Cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce, “CHP'yi düzeltebilirsek düzelteceğiz. Yoksa parti kuracağız” dedi.

İnce, Candaş Tolga Işık'ın sunduğu Az Önce Konuştum programına konuk oldu.

“Benim CHP ile bir problemim yok. Ben 'Altı Ok'a inanıyorum. 40 yılım burada geçmiş. Eriyor iktidar ama muhalefet büyümüyor” diyen İnce, “Son 3 ayda tartıştıklarımıza bakın; Atatürk diyemeyen CHP'li il başkanı, Azerbaycan'la ilgili çelişkili açıklamalar, ABD'den demokrasi dilenme...” ifadelerini kullandı.

İnce şunları kaydetti:

Ben Türk'üm ancak evrensel değerlere de inanıyorum. Müslüman'm ancak laik bir devlette yaşam istiyorum. CHP'nin başarılı olmasını istiyorum. Bu seçimlerde sadece bizim başarımız yok "Erdoğan gitsin de ne olursa olsun" oyları da var. Adaylardan da başarılı olan var. CHP Azerbaycan konsusunda çelişkili açıklamalar yaptı. Azerbaycan bizim canımız ciğerimiz. Ermenistan işgalcidir.

Arınç’ın istifası

Bülent Arınç’ın istifasını da değerlendiren İnce, “Bülent Arınç'a bakınca Tayyip Erdoğan'ı görüyorum. Tayyip Erdoğan'ı görünce Bülent Arınç'ı. Partiden istifa etmemiş, oğlu milletvekili. Sadece YİK'ten istifa etti. Arınç zaten istediklerini aldı. Onun Başkanlık yaptığı dönemde kanunlar çıktı” dedi.

Çakıcı’nın mektubu

İnce Alaattin Çakıcı’nın mektubu hakkında ise şunları söyledi:

Bu mektup ülkeyi yönetenlerin sorunu. Kılıçdaroğlu'nun değil. Böyle bir mektubu yazacak kadar cesareti nereden buluyor. Kimse kimseye böyle bir şey yapamaz. Ülkenin mahkemeleri, savcıları ne iş yapar bilmiyorum.

“Erdoğan ile davalığım”

“Ben, Tayyip Erdoğan ile davalığım” diyen İnce, “Ben Erdoğan'ı yenmek isteyen biriyim beni neden desteklesin? Tayyip Erdoğan seçim döneminde benden korktu. Şu an ki CHP yönetiminden de gayet memnun işine gelen tarafı bu çünkü. 10 gün içinde bekliyorum CHP'den toplumu ilgilendirmeyen bir konu daha gelecek. Böyle muhalefet olabilir mi?” sorusunu yöneltti.

Yeni parti açıklaması

İnce, “CHP'yi düzeltebilirsek düzelteceğiz. Yoksa parti kuracağız” diyerek, şöyle devam etti: