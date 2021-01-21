Muharrem İnce 3 milletvekili ile birlikte CHP’den ayrılıyor

CHP içinde başlattığı “Memleket Hareketi”ni partileştirme kararı alan Muharrem İnce “Memleket” adını vereceği partisinin kuruluş hazırlıklarını sürdürüyor.

Öte yandan İnce’nin 1 Mart günü CHP’den istifa edeceği bildirildi. Sözcü’nün haberine göre, CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy ve Yalova Milletvekili Özcan Özel'in de İnce'nin partisine geçeceği belirtiliyor. CHP Genel Merkez yöneticileri İnce konusunda yorum yapmazken, parti yönetimi milletvekillerini takibe aldı.

CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi

Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy

Yalova Milletvekili Özcan Özel

CHP yönetimi İnce'nin partisine katılımın sınırlı sayıda olacağını hesaplarken, istifası beklenen 3 milletvekili son dönemde Kılıçdaroğlu ile bir diyalog girişiminde bulunmadı.