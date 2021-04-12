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Montrö bildirisi sebebiyle gözaltına alınan 14 emekli amiral adliyeye sevk edildi

SON DAKİKA HABERİ: Emniyet'te ifade veren 14 emekli amiral adliyeye sevk edildi.

Politika 12.04.2021, 17:10 12.04.2021, 17:32
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Montrö bildirisi sebebiyle gözaltına alınan 14 emekli amiral adliyeye sevk edildi

Emekli 104 amiralin bildirisine ilişkin soruşturma kapsamında yeni gelişme yaşandı. 

İfadeye çağrılan 4 emekli amiral ve gözaltına alınan 10 emekli amiral adliyeye sevk edildi. 

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, 4 Nisan'da bazı internet siteleri ve sosyal medyada paylaşılan ve "104 amiralden Montrö bildirisi" başlığıyla yayımlanan açıklamayı hazırlayanlar ile varsa irtibatlı oldukları kişilere yönelik başlatılan soruşturma kapsamında emekli amiraller Engin Baykal, Cemil Şükrü Bozoğlu, Mustafa Özbey ve Atilla Kıyat ifade vermek üzere Ankara'ya gelmişti. 

10 emekli amiral ise geçen hafta pazartesi gözaltına alınmıştı. 

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