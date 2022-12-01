MHP Yalova İl Başkanı Öz’den adaylık istifası

MHP Yalova İl Başkanı Namık Öz, 2023 haziran ayında yapılacak genel seçimlerde milletvekili aday adayı olma niyetliyle görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Öz, istifasını yazılı açıklamayla duyurdu. Milletvekilliği aday adaylığı için parti tüzüğü gereği istifa ettiğini dile getiren Öz, “2023 yılının haziran ayında yapılacak olan seçimlere yaklaşırken, bugüne kadar şerefle sürdürdüğüm Yalova MHP İl Başkanlığı görevimden, partimden milletvekili aday adayı olmak niyet ve arzusu ile Yalova’ma ve ülküme daha iyi hizmet edebilmek amacıyla parti tüzüğümüzün 94. maddesi gereğince istifa ediyorum” açıklamasında bulundu.

Görev başında bulunduğum sürece Genel Başkan Devlet Bahçeli’ye, partisine ve teşkilatına büyük bir sadakatle ve bağlılıkla hizmet verdiğini kaydeden Öz, “Bundan sonra da Genel Başkanımıza, partimize ve teşkilatımıza hizmet etmeye devam edeceğim” ifadesini kullandı.