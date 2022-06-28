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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Kılıçdaroğlu, dil sürçmesinden midir, bildiği ya da haber aldığı karanlık bir malumattan mıdır bilinmez ’orman yangını olacağını herkes biliyordu’ diyerek itirafta bulunmuş. Kılıçdaroğlu, orman yangının çıkacağını n

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Kılıçdaroğlu, dil sürçmesinden midir, bildiği ya da haber aldığı karanlık bir malumattan mıdır bilinmez ’orman yangını olacağını herkes biliyordu’ diyerek itirafta bulunmuş. Kılıçdaroğlu, orman yangının çıkacağını nerden biliyorsun? Kim sana kripto mesaj gönderiyor?"

Politika 28.06.2022, 11:06
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Kılıçdaroğlu, dil sürçmesinden midir, bildiği ya da haber aldığı karanlık bir malumattan mıdır bilinmez ’orman yangını olacağını herkes biliyordu’ diyerek itirafta bulunmuş. Kılıçdaroğlu, orman yangının çıkacağını n

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Kılıçdaroğlu, dil sürçmesinden midir, bildiği ya da haber aldığı karanlık bir malumattan mıdır bilinmez ’orman yangını olacağını herkes biliyordu’ diyerek itirafta bulunmuş. Kılıçdaroğlu, orman yangının çıkacağını nerden biliyorsun? Kim sana kripto mesaj gönderiyor?"

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