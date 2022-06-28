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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Beyaz Saray’dan yapılan açıklamaya göre Biden, Madrid’deki NATO Zirvesinde Erdoğan’ı görmeyi dört gözle beklediğini ifade etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz kuru laf istemiyoruz, biz netice istiyoruz. Orta sahada top çevirmekten bıktık"
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Kılıçdaroğlu, dil sürçmesinden midir, bildiği ya da haber aldığı karanlık bir malumattan mıdır bilinmez ’orman yangını olacağını herkes biliyordu’ diyerek itirafta bulunmuş. Kılıçdaroğlu, orman yangının çıkacağını n
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Kılıçdaroğlu, dil sürçmesinden midir, bildiği ya da haber aldığı karanlık bir malumattan mıdır bilinmez ’orman yangını olacağını herkes biliyordu’ diyerek itirafta bulunmuş. Kılıçdaroğlu, orman yangının çıkacağını nerden biliyorsun? Kim sana kripto mesaj gönderiyor?"
Politika 28.06.2022, 11:06
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Kılıçdaroğlu, dil sürçmesinden midir, bildiği ya da haber aldığı karanlık bir malumattan mıdır bilinmez ’orman yangını olacağını herkes biliyordu’ diyerek itirafta bulunmuş. Kılıçdaroğlu, orman yangının çıkacağını nerden biliyorsun? Kim sana kripto mesaj gönderiyor?"