MHP Genel Başkanı Bahçeli’den ‘10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’ mesajı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Mesleğini icra ederken hiç kimseye mihnet ve minnet etmeyen, kaleminin ve fikriyatının onuruyla çalışan gazetecilerimizin ’10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyor, en iyi dileklerimi sunuyor; başarılı, sağlıklı ve huzur dolu bir hayat geçirmelerini temenni ediyorum” dedi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, sosyal medya hesabından 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir mesaj paylaştı. Bahçeli mesajında, “Medya demokrasinin ana halkalarından birisi, gazeteciler ise doğru bilgiyi, tarafsız yorumla vatandaşlarımıza direkt ulaştırmakla sorumlu meslek mensuplarıdır. Sosyal ve ekonomik zorluklara direnerek, ilkeli ve ülke sevdasıyla çalışan gazeteciler her desteği hak etmektedir. Mesleğini icra ederken hiç kimseye mihnet ve minnet etmeyen, kaleminin ve fikriyatının onuruyla çalışan gazetecilerimizin ’10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyor, en iyi dileklerimi sunuyor; başarılı, sağlıklı ve huzur dolu bir hayat geçirmelerini temenni ediyorum” dedi.