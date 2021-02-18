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MHP Genel Başkanı Bahçeli: 'Terörizm insanlığın ortak düşmanıdır'

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “CHP, HDP, İP ve diğer marjinal partiler Gara’da Türkiye’nin karşısında pozisyon almış, PKK’nın safına girmişlerdir. Sabun köpüğü nasıl eriyorsa, bu partiler millet vicdanında o nispette erimiştir. Çakma devrimciler, çıkarcı yazarlar, yeteneksiz aydınlar yüzsüzce devleti suçlamışlardır” dedi.

Politika 18.02.2021, 16:08
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MHP Genel Başkanı Bahçeli: 'Terörizm insanlığın ortak düşmanıdır'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Gara'da 13 vatandaşın şehit edilmesi ile ilgili sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden bir açıklama yaptı. Bahçeli, “Terörizm insanlığın ortak düşmanıdır. Terörizmin kanlı eylemleri her insan, her toplum, her ülke için en şedit hıyanet, en şeni cinayettir. Bu yüksek tehditle dişe diş mücadele insan onurunun muhafazası için milli ve tarihi bir sorumluluktur. Mesele ağırdır, çözümü şarttır. Hiçbir şey adına teröre göz yumulamaz, tarafsız ve hareketsiz kalınamaz. Bu konunun aması, ancağı, fakatı, eğeri olamaz. Aksi tutum ve davranışlar terörizme can suyu vermek, terör örgütlerinin doymak bilmez pis kursağına hizmet etmektir. Teröre sıcak ve sempatik tavırlar işbirlikçiliktir, aynı şekilde ihanete teşneliktir. Terör örgütlerinin adını telaffuz etmekten kaçınanlar, karanlık projelere figüranlık yapanlar masumlara ve mazlumlara sıkılan kurşunların tetiği ve namlusu olan rezillerdir” ifadelerine yer verdi.

“Gara'da devleti karalamak, terör örgütü PKK'yı aklamak demektir”

Irak'ın kuzeyinde yer alan Gara bölgesinde,13 vatandaşın PKK'lı teröristlerce şehit edilmesinin devlete yıkılmaya çalışıldığını, bu tutumun terörle mücadeleyi gölgelemek amaçlı olduğunu vurgulayan Bahçeli şunları kaydetti:
“Gara katliamını devletin üstüne yıkma oyunu maalesef malum siyasi partilerin temel propagandası haline gelmiştir. Terörle mücadeleyi gölgelemek, bu alandaki muvaffakiyeti örselemek isteyen zillet ittifakı ağız birliği halinde ve hiç utanmadan konuşmaktadır. CHP Genel Başkanı'nın Cumhurbaşkanımızı sorumlu gösterme çabası, İP Başkanı'nın Gara faciasında siyaset parmağı araması, üstelik her iki partinin HDP'ye en küçük eleştiri dahi yapamaması utanç verici bir çirkinlik, PKK'nın yedek kulübesi olduklarının delilidir. CHP, HDP, İP ve diğer marjinal partiler Gara'da Türkiye'nin karşısında pozisyon almış, PKK'nın safına girmişlerdir. Sabun köpüğü nasıl eriyorsa, bu partiler millet vicdanında o nispette erimiştir. Çakma devrimciler, çıkarcı yazarlar, yeteneksiz aydınlar yüzsüzce devleti suçlamışlardır. Zillet ittifakı PKK'yla simbiyoz ilişki kurmuştur. HDP; CHP ile İP'i kolonileştirmiş, hatta kolon atmıştır. Karşımızdaki tablo milli güvenliğimiz için vahim bir tehlikedir. Gara'da devleti karalamak, terör örgütü PKK'yı aklamak demektir. Bu dil terörist Karayılan'ın dilidir.”

“Türk devleti Gara'da hata yapmamış, hıyanete bedel ödettirmiştir”

“Bilinmesini özellikle ve önemle isterim ki, Cumhur İttifakı'nın ortağı olarak şayet Gara'yla ilgili bir sorumlu aranıyorsa biz de varız, bu sorumluluğun altına seve seve girmeye hazırız” ifadelerini kullanan Bahçeli şunları kaydetti:

“Türk devleti Gara'da hata yapmamış, hıyanete bedel ödettirmiştir. Zilletin karın ağrısı budur. Tarihsel döngü, dünyada yeni bir gücün ortaya çıktığı ve egemen güçle rekabet etmeye başladığı dönemlerde gerilimlerin yoğunlaştığını göstermektedir. Türkiye yükselen güçtür, Gara'da sadece PKK'yla değil, destek veren stratejik tehditlerle de mücadele etmiştir. Devlet yönetmek, en kötü durum senaryosuna bile hazır olmayı gerektirir. Türkiye her ihtimale, her tertip ve tuzağa, her türlü yıkım propagandasına devlet ve millet dayanışmasıyla karşı koymaya, cevap vermeye muktedirdir. Terörle mücadelede Sayın Cumhurbaşkanımızın, Türk Silahlı Kuvvetlerinin değerli komuta heyetinin, kahraman askerlerimizin, polislerimizin, korucularımızın Allah şahittir ki sonuna kadar arkasındayız. İhanetin çirkin harabelerini yıkacağız, huzur ve refahın tarafı olacağız. Gara'nın karası kahramanca kazınmış, kuytudaki korkak ve zillet siyaset kalabalığı ise Türk milletinin muhteşem iradesiyle kızağa çekilmek için beklemeye alınmıştır. Gün ola harman ola, hepsi birden yel olacak, sel olacak layıklarını bulacaklardır. Aziz milletimizin, Türk-İslam aleminin mübarek Regaib Kandili'ni en içten niyazlarımla birlikte kutluyor, Rabbim'den birlik, dirlik, esenlik, sağlık ve selamet dolu yıllar diliyorum. Ayrıca aziz şehitlerimizi rahmetle, hürmetle anıyor, gazilerimize uzun bir ömür temenni ediyorum.”

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