Bulgaristan’ın batısında çoğunluğu Kuzey Makedonya vatandaşı 46 kişinin hayatını kaybettiği kazanın ardından Kuzey Makedonya Başbakanı Zaev Bulgaristan’a geldi.

Bulgaristan’ın başkenti Sofya’nın yaklaşık 45 kilometre batısındaki Struma Otoyolu’nda yerel saatle 02.00 sıralarında turistleri taşıyan bir yolcu otobüsü alev aldı. Bulgaristan İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, kaza sonucu çoğunluğu Kuzey Makedonya vatandaşı en az 46 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Hayatını kaybedenler arasında çocukların da olduğu öğrenilirken, yaralanan 7 kişinin ise hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Toplam 53 kişinin bulunduğu ve İstanbul’dan hareket eden otobüsün Kuzey Makedonya’nın başkenti Üsküp’e gitmek üzere İstanbul’dan yola çıktığı belirtildi.

Bulgaristan Geçici Hükümet Başbakanı Stefan Yanev ve İçişleri Bakanı Boykjo Rashkov olay yerine gitti.

Bulgaristan Geçici Hükümet Başbakanı Stefan Yanev, kazayla ilgili net bir şey söylemek için henüz erken olduğunu ve soruşturmanın sürdüğünü ancak büyük bir trajedi yaşandığını ifade etti.

Daha önce böyle bir manzara ile karşı karşıya kalmadığını ifade eden İçişleri Bakanı Boyko Rashkov, hayatında böyle acı bir manzara görmediğini belirterek, yolcuların tamamen yandıklarını ve kimliklerinin tespit edilmesi için DNA testi yapılması gerektiğini duyurdu. Bakan Rashkov, kazanın nedenine ilişkin açıklama yapmanın henüz erken olduğunu sözlerine ekleyerek soruşturma başlatıldığını dile getirdi.

Kuzey Makedonya Başbakanı Zaev Bulgaristan’a geldi

Kazanın ardından Bulgaristan’a gelerek yaralılarla görüşen Kuzey Makedonya Başbakanı Zoran Zaev, hayatını kaybedenlerin arasında çocukların da bulunduğunu ancak sayının henüz net olmadığını dile getirdi. Zoran Zaev, kaza geçiren otobüsten yaralı olarak kurtulan yolculardan birinin kendisine yangından önce otobüste bir patlama olduğunu söylediğini vurguladı.

Zaev, yaralananların arasında bir Sırbistan, bir de Belçika vatandaşının olduğunu duyurdu.