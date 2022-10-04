Kuzey Kore balistik füze fırlattı, Japonya alarma geçti

Kuzey Kore’nin fırlattığı bir balistik füzenin Japonya’nın Aomori ve Hokkaido eyaletlerine doğru yol alması nedeniyle bölge halkına güvenli alanlara sığınma çağrısı yapıldı. Tren ve metro seferleri de askıya alındı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararları ve uluslararası kamuoyunun tepkilerine rağmen silah programını hız kesmeden sürdüren Kuzey Kore’nin sabah saatlerinde Japonya istikametine doğru yeni bir balistik füze ateşlediği bildirildi. Japonya hükümetinden yapılan açıklamada, yere saatle 07.27 sularında fırlatılan füzenin Aomori ve Hokkaido eyaletleri istikametine doğru yol aldığı aktarıldı. J-Alert Ulusal Anında Uyarı Sistemi aracılığıyla acil durum bildirimi yayımlanarak bölge halkına güvenli alanlara sığınma çağrısı yapıldı.

Tren seferleri askıya alındı

Füzenin Japonya istikametine doğru hareket ettiğinin bildirilmesinin ardından birçok tren seferi güvenlik endişesi nedeniyle durduruldu. Demiryolu işletmecisi JR East, Tohoku hızlı tren hattındaki Shin-Aomori İstasyonu ile Morioka İstasyonu arasındaki operasyonları geçici olarak askıya alırken, Sapporo metrosu seferlerinde de aksamalar yaşandı. Demiryolu işletmecisi JR Hokkaido da Kuzey Kore’den balistik füze fırlatıldığı bilgisini aldıktan sonra Hokkaido genelinde tren operasyonlarının geçici olarak durdurduğunu duyurdu.

Denize düştü

Japonya Baş Kabine Sekreteri Hirokazu Matsuno ülke genelinde paniğe neden olan olayın hemen ardından yaptığı açıklamada, ilk belirlemelere göre füzenin ülkenin Tohoku bölgesini aşarak Pasifik Okyanusu’na düştüğünün değerlendirildiğini açıkladı. Füzenin fırlatıldıktan sonra yaklaşık 20 dakika havada kaldığı ve 4 bin kilometreden fazla yol kat ettiği öğrenildi.

Japonya Başbakanı Fumio Kishida ise Pyongyang’ın tekrar eden füze denemelerini "şoke edici" olarak nitelendirip Kuzey Kore’yi şiddetle kınadı. Kishida, kurmaylarına bilgi toplama ve Japonya’nın müttefikleri ile iş birliği yapma talimatı verdi.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı da Pyongyang’ın denemesini doğrulayarak 07.23 sularında orta menzilli bir balistik füze fırlatıldığını açıkladı. Güney Kore ordusu ve ABD kuvvetlerinin ayrıntılı analiz çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Füze denemeleri hız kesmiyor

Kuzey Kore’nin son adımı bu yılın başından bu yana Pyongyang’ın gerçekleştirdiği 23. füze testi olarak kayıtlara geçti. Kuzey Kore son olarak 1 Ekim’de Japon Denizi istikametine doğru 2 yeni kısa menzilli balistik füze fırlatmıştı. Sunan bölgesinden 06.45 ile 07.03 saatleri arasında ateşlenen füzeler Japonya’nın münhasır ekonomik bölgesi dışındaki sulara düşmeden önce maksimum 50 kilometre irtifa ile yaklaşık 350 ila 400 kilometre arasında yol kat etmişti.