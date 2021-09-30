Kosova ile Sırbistan arasındaki plaka krizinde anlaşma sağlandı

Kosova ile Sırbistan arasında araçların sınır geçişiyle ilgili yaşanan plaka krizini görüşmek üzere iki ülke temsilcilerinin Brüksel’de yürüttüğü müzakerelerde anlaşmaya varıldı.

Kosova ile Sırbistan arasında, araçların sınır geçişiyle ilgili yaşanan "plaka" krizinde Avrupa Birliği (AB) devreye girdi. Belçika’nın başkenti Brüksel’de iki ülke temsilcileri ve AB yetkilileri arasında 2 gün süren müzakereler sonucunda anlaşma sağlandı. AB Belgrad-Priştine Diyaloğu Özel Temsilcisi Miroslav Lajcak, bugün Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İki gün süren yoğun müzakerelerin ardından gerilimi düşürme ve ileriye dönük izlenecek yol konusunda anlaşmaya varıldı" ifadelerini kullandı. Lajcak, Kosova Başbakan Yardımcısı Besnik Bislimi ve Sırbistan Hükümeti’nin Kosova Ofisi Şefi Petar Petkoviç’e sorunun çözümü konusunda müzakerelere katıldığı için teşekkür etti.

Anlaşmada neler var?

Lajcak, anlaşmanın detaylarını da paylaştı. Buna göre şu anda Jarinje ve Brnjak’ta konuşlandırılmış özel polis birimleri ve barikatlar 2 Ekim saat 08.00’den itibaren geri çekilecek. Kosova’daki NATO Barış Gücü (KFOR), sınır bölgesinde konuşlanacak ve burada yaklaşık 2 hafta görev alacak. Söz konusu kararlar, kalıcı bir çözüm üzerinde anlaşmaya varılana kadar "geçici bir önlem" olarak uygulanacak. AB heyetinin, Sırbistan ve Kosova’dan temsilcilerinden oluşan bir çalışma grubu 21 Ekim’de toplanacak ve kalıcı bir çözüme ulaşmaları için 6 aylık süreleri olacak.

Sırbistan ve Kosova, 2011’den bu yana AB liderliğindeki diyalog yoluyla anlaşmazlıkları müzakere etmeye çalışıyor.

Kosova-Sırbistan arasındaki plaka gerginliği

Kosova ve Sırbistan arasında 2016’da imzalanan serbest trafik dolaşımı anlaşmasının süresinin 15 Eylül’de dolmasının ardından Kosova hükümeti ülkede sadece Kosova plakalı araçların dolaşımının mümkün olacağını açıklayarak ülkeye girmek isteyen Sırbistan plakalı araçlara yönelik geçici plaka şartı getirmişti. Kosova’nın araç plakası konusunda karşılıklılık ilkesi esasınca aldığı kararın ardından ülkenin kuzeyindeki Sırpların yoğun olarak yaşadığı bölgede tansiyon yükselmişti. Hükümetin söz konusu kararı uygulamak için Kosova ile Sırbistan arasındaki sınır kapılarına silahlı özel polis birimleri göndermesini protesto eden Sırplar gösteri düzenlemiş, sınır kapılarına giden yolları kamyonlarla kapatmıştı.

Kosova, Sırbistan yönetiminin Kosova plakalı araçların Sırbistan’dan geçmesine yıllardır izin vermemesine karşı aldığı karar kapsamında Sırbistan plakalı araçların Kosova’ya girmesine izin vermezken, Sırbistan’dan Kosova’ya girmek isteyen araçlara geçerliliği 60 gün olan geçici plaka veriyor.