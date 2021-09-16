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Kırşehir Cumurbaşkanı Erdoğan’ı ağırlamaya hazır

Kırşehir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ağırlamaya hazırlanırken, kuyumculuk yapan bir esnaf da işyerine ’Bereketinle Gel Erdoğan’ pankartı astı.

Politika 16.09.2021, 11:50
Kırşehir Cumurbaşkanı Erdoğan’ı ağırlamaya hazır

Kırşehir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ağırlamaya hazırlanırken, kuyumculuk yapan bir esnaf da işyerine ’Bereketinle Gel Erdoğan’ pankartı astı.

Cacabey Meydanızeu bulunan iş yerine giydirme yapan esnaf Aydın Durukan, "Halk ve Ahi Esnafı diliyle, Cumhurbaşkanımıza ’hoş geldin’ dileklerimizi iletmek istiyoruz. Bereketi ile geldiğine inanıyoruz. Bereketin geldiğini de Kırşehir’de gördük yağış başladı" dedi. Ahi esnafının iş yerini besmele ve dua ile açtığını aktaran Durukan, "Ahi Esnafı, besmele ile dükkanını açar. Esnaf olarak en büyük sıkıntımız Cumhurbaşkanımızdan ise talebimiz kuyumculuk alanında düşen taksit sayısının arttırılması. Tek taş, pırlanta ve altın reyonunun taksit sayısının arttırılması. Yapılabiliyorsa Kırşehir’e de bir şehir hastanesi talebimiz var" diye konuştu.

34. Ahilik Haftası devlet töreni hazırlıkları ise şehirde tamamlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da katılacağı tören öncesi kent bayram havasında süslendi.

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