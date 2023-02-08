Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, Türkiye’deki depremzedeler için taziye defterini imzaladı

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerin ardından Türkiye’nin Astana Büyükelçiliğinde açılan taziye defteri imzaladı.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen ve 10 ilde yıkıma neden olan 7,7 ile 7,6 büyüklüklerindeki depremlerin ardından Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, Türkiye’nin Astana Büyükelçiliğini ziyaret etti. Büyükelçi Ufuk Ekici tarafından karşılanan Cumhurbaşkanı Tokayev, Türkiye’nin 10 ilini etkileyen depremde insanların hayatını kaybetmesi dolayısıyla başsağlığı diledi ve taziye defterini imzaladı.

Tokayev, deftere bıraktığı mesajında “Türkiye’de meydana gelen yıkıcı deprem sonucu çok sayıda can kaybı haberi bizleri derinden sarstı. Kazakistan halkı ve şahsım adına kardeş Türkiye halkına başsağlığı diliyorum” ifadelerini kullandı.