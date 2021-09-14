Japonya, Güney Kore ve ABD temsilcilerinden Kuzey Kore zirvesi

Japonya, ABD ve Güney Kore’nin üst düzey hükümet temsilcileri, Kuzey Kore’nin nükleer füze geliştirme programı konusunda işbirliğini sürdürme konusunda mutabık kaldı.

Kuzey Kore’nin geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirdiği yeni füze denemelerinin yankıları sürerken Japonya, ABD ve Güney Kore’nin üst düzey hükümet temsilcileri Japonya’nın başkenti Tokyo’da bir araya geldi. Japonya Okyanusya ve Asya Bürosu Genel Direktörü Takehiro Funakoshi, ABD Başkanı Joe Biden’ın Kuzey Kore Özel Temsilcisi Sumg Kim ve Güzey Kore’yi temsilen Kore Yarımadası Barış ve Güvenlik İşleri Sorumlusu Noh Kyu Duk’un katıldığı toplantıda tarafların Pyongyang’ın bölgede gerilimi artıran son denemesinin ele alındığı öğrenildi. Kuzey Kore’nin nükleer füze geliştirme programına dair son bilgileri paylaşan tarafların, sorunun diplomasi ve diyalog ile çözümü için işbirliğini sürdürme konusunda mutabık kaldığı öğrenildi.

Japon yetkililer ayrıca Kuzey Kore tarafından kaçırılan Japon vatandaşları konusunu gündeme getirerek ABD ve Güney Kore’den destek talebini yinelediği ifade edildi.

Kuzey Kore sessizliğini bozdu

Kuzey Kore geçtiğimiz Mart ayından bu yana ilk kez geçtiğimiz hafta sonu yeni füze denemesi gerçekleştirdiğini duyurmuş, devlet kontrolündeki Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA) yeni uzun menzilli füzelerin Cumartesi ve Pazar günlerinde başarı ile test edildiğini aktarmıştı. İki denemede de füzelerin bin 500 kilometreden fazla mesafe kat ederek hedeflere başarılı bir şekilde ulaştığı kaydedilirken, haber olası bir saldırıda Japonya’nın hedef alınabileceği endişesine neden olmuştu. Denemeleri bizzat izleyen Kuzey Kore lideri Kim Jong Un’un yakın kurmaylarından İşçi Partisi Polit Büro Üyesi Pak Jong Chon "Bu, ülkemizin savunma teknolojisi ile silah sanayisinin muazzam yeteneklerinin bir başka büyük göstergesidir” ifadelerini kullandığı gündeme gelmişti.