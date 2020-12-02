İzmir’de iki belediye başkanı koronavirüse yakalandı

İzmir’de Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel ve Beydağ Belediye Başkanı Feridun Yılmazlar’ın korona virüs testleri pozitif çıktı.

Son dönemde artış gösteren korona virüs (Covid-19) vakaları, İzmir’de de tırmanışa geçti. Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, Bayındır Belediye Başkanı Uğur Demirezen ve Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş’in ardından Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel ve Beydağ Belediye Başkanı Feridun Yılmazlar da koronaya yakalandı.

Covid-19 testinin pozitif çıktığını sosyal medya hesabından açıklayan Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, “Bugünler de gelip geçecek... Moral bozmak yok. Bizler çalışmaya devam edeceğiz. Aynı enerjiyle, aynı şevkle tekrardan yollara çıkacağız. Sonucum pozitif çıktı ancak ben de pozitifim... Maske, mesafe ve hijyene çok dikkat edin” diye konuştu.

Beydağ Belediye Başkanı Yılmazlar da sosyal medyadan yaptığı açıklamada virüse yakalandığını duyurarak, "Bugün yaptırmış olduğum Covid-19 testim pozitif çıktı, genel sağlık durumum iyi olup bu süreçte evde karantinada olacağım. İlgi gösteren, arayan, soran, mesaj gönderen herkese teşekkür ediyorum. Sağlığınıza; maske, mesafe ve hijyen önlemlerine lütfen çok dikkat edin. Bu günleri moral bozmadan birlikte atlatacağımıza inancım tam. Ayrıca tüm hastalarımıza acil şifalar diliyor ve sağlık çalışanlarımıza özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Sağlıcakla kalın..." açıklamasında bulundu.