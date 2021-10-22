banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
Kılıçdaroğlu'ndan ''Gri liste'' tepkisi
Kılıçdaroğlu'ndan ''Gri liste'' tepkisi
Twitter'dan Whatsapp'a rakip proje!
Twitter'dan Whatsapp'a rakip proje!
Benzin 11 TL'ye çıkabilir!
Benzin 11 TL'ye çıkabilir!
Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan 'baldız fetvası' açıklaması
Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan 'baldız fetvası' açıklaması

Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulundan büyükelçilere tepki

Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu, "Ankara’daki bir grup yabancı misyon şefinin, ülkemizde devam eden bir davayla ilgili açıklaması, diplomatik teamüllere aykırı ve uluslararası hukukla çelişen bir davranıştır" açıklamasında bulundu.

Politika 22.10.2021, 20:47
Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulundan büyükelçilere tepki

Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu, "Ankara’daki bir grup yabancı misyon şefinin, ülkemizde devam eden bir davayla ilgili açıklaması, diplomatik teamüllere aykırı ve uluslararası hukukla çelişen bir davranıştır" açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ankara’daki bir grup yabancı misyon şefinin, ülkemizde devam eden bir davayla ilgili açıklaması, diplomatik teamüllere aykırı ve uluslararası hukukla çelişen bir davranıştır. Bu ülkelerin diplomatlarının, sosyal medya üzerinden bağımsız Türk yargısı tarafından yürütülen hukuki bir süreci etkilemeye yönelik açıklamaları kabul edilemez bir girişimdir. Söz konusu diplomatlar bilmelidir ki, Türkiye Cumhuriyeti insan haklarına saygılı demokratik bir hukuk devletidir. Türk yargısı bağımsız olup kimseden talimat almadan kendi kararlarını almaya muktedirdir. Herkesin Türkiye Cumhuriyetinin hukuk kurallarına ve yargı süreçlerine saygılı olmak zorunda olduğunu hatırlatırız" denildi.

Yorumlar (0)
17°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 9 21
2. Hatayspor 9 19
3. Fenerbahçe 9 19
4. Beşiktaş 9 17
5. Karagümrük 9 17
6. Galatasaray 9 17
7. Alanyaspor 9 17
8. Altay 10 15
9. Konyaspor 9 14
10. Adana Demirspor 9 12
11. Öznur Kablo Yeni Malatya 10 12
12. Kayserispor 9 11
13. Gaziantep FK 9 11
14. Sivasspor 9 10
15. Başakşehir 9 9
16. Antalyaspor 9 9
17. Göztepe 9 8
18. Giresunspor 9 8
19. Kasımpaşa 9 6
20. Rizespor 9 1
Takımlar O P
1. Ankaragücü 10 24
2. Ümraniye 9 21
3. Eyüpspor 10 20
4. Erzurumspor 9 18
5. Kocaelispor 8 16
6. Bandırmaspor 9 15
7. Tuzlaspor 8 14
8. Samsunspor 8 11
9. Gençlerbirliği 8 11
10. Menemenspor 9 11
11. İstanbulspor 8 10
12. Denizlispor 9 10
13. Altınordu 9 10
14. Adanaspor 10 9
15. Manisa FK 10 9
16. Boluspor 8 8
17. Bursaspor 8 8
18. Balıkesirspor 8 6
19. Ankara Keçiörengücü 8 4
Takımlar O P
1. Chelsea 8 19
2. Liverpool 8 18
3. Man City 8 17
4. Brighton 8 15
5. Tottenham 8 15
6. M. United 8 14
7. West Ham 8 14
8. Everton 8 14
9. Brentford 8 12
10. Wolverhampton 8 12
11. Leicester City 8 11
12. Arsenal 8 11
13. Aston Villa 8 10
14. Crystal Palace 8 8
15. Southampton 8 7
16. Watford 8 7
17. Leeds United 8 6
18. Burnley 8 3
19. Newcastle 8 3
20. Norwich City 8 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 9 20
2. Real Madrid 8 17
3. Sevilla 8 17
4. Atletico Madrid 8 17
5. Osasuna 9 17
6. Rayo Vallecano 9 16
7. Barcelona 8 15
8. Real Betis 9 15
9. Athletic Bilbao 8 13
10. Valencia 9 12
11. Espanyol 9 12
12. Villarreal 8 11
13. Mallorca 9 11
14. Elche 9 9
15. Celta de Vigo 9 7
16. Cádiz 9 7
17. Granada 8 6
18. Levante 9 5
19. Deportivo Alaves 8 3
20. Getafe 9 2