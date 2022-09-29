Guterres: “Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerinin ilhakına yönelik herhangi bir kararın yasal bir değeri olmayacak”

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antnio Guterres, Rusya’nın Ukrayna’daki ilhak eylemlerinin "tehlikeli bir tırmanışa" yol açacağı konusunda uyararak, “Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerinin ilhakına yönelik herhangi bir kararın yasal bir değeri olmayacak” dedi.

Rusya’nın Ukrayna’nın Donbass bölgesindeki Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson’da düzenlediği sözde referandumların ardından söz konusu bölgelerin Rusya topraklarına katılımına yeşil ışık yakılmıştı. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Rusya’nın Ukrayna’daki işgal altındaki toprakları ilhak etme hareketini kınayarak, bu eylemlerin devam etmesi halinde, bölgede barış umutlarının tehlikeye atılacağı ve eylemlerin "tehlikeli bir tırmanışa" yol açacağı konusunda uyardı.

“Modern dünyada yeri yok”

Guterres, Rus işgali altında olan 4 Ukrayna bölgesindeki ilhakın kabul edilmez olduğunu ifade ederek, "Ukrayna’nın Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerinin ilhakına yönelik herhangi bir kararın yasal bir değeri olmayacak ve kınanmayı hak ediyor" ifadelerini kullanarak, Rusya’nın Ukrayna’daki ilhaklarının modern dünyada yeri olmadığını belirtti.

Rusya’nın Ukrayna topraklarında tehdit veya güç kullanarak yürüttüğü ilhakının BM Sözleşmesi ve uluslararası hukukun açık bir ihlali olduğunu söyleyen Guterres, Rusya’yı geri adım atmaya çağırarak, "Rusya’nın ilerlemeye yönelik herhangi bir kararı, barış umutlarını daha da tehlikeye atacaktır. Özellikle gelişmekte olan ülkelerde küresel ekonomi üzerindeki dramatik etkileri uzatacak ve Ukrayna ve ötesinde hayat kurtaran yardım sağlama yeteneğimizi engelleyecektir" dedi.

Rusya’nın Ukrayna’daki Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerini kendi topraklarına katabilmek için yürüttüğü sözde referandum planı Batılı ülkeler ve liderler tarafından eleştirilerek "sahte referandumlar" olarak nitelendirmişti. Avrupa ülkeleri ve ABD, Rusya’nın sözde referandumlarını tanımayacaklarını ifade etmiş, ABD, Ukrayna’ya ek savunma yardımları sağlayacağını açıklayarak, Rusya’ya ise yaptırım maliyetini arttıracağının sinyalini vermişti.

Öte yandan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ise söz konusu 4 Ukrayna bölgesinin Rusya’ya bağlanmasını onaylayan kararnameleri yarın törenle imzalaması bekleniyor.