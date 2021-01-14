Fransa’dan AB dışındaki ülkelerden gelen yolculara negatif test sonucu ve karantina zorunluluğu

Fransa, Avrupa Birliği (AB) dışındaki ülkelerden gelen yolculara, son 72 saatte yapılmış negatif sonuçlu Covid-19 testi ve 7 günlük karantina zorunluluğu getirdi.

Korona virüs salgını nedeni ile vaka ve can kayıplarının artmaya devam ettiği Fransa, yurtdışından gelen yolcular için yeni önlemler aldı. Fransa Başbakanı Jean Castex ve Sağlık Bakanı Olivier Veran tarafından alınan yeni önlemler açıklandı. Başbakanı Castex yaptığı açıklamada, 20.00 ile 06.00 saatleri arası uygulanan kısmi sokağa çıkma yasağının 15 günlük süreyle 2 saat artırılarak 18.00 ile 06.00 saatleri arasında uygulanacağını belirtti. Castex, AB dışındaki ülkelerden gelen yolculara son 72 saatte yapılmış negatif sonuçlu Covid-19 testi ve 7 günlük karantina zorunluluğu getirildiğini, karantina sonrası yolcuların yeniden Covid-19 testi yaptırması gerektiğini aktardı. Başbakan Castex, kapalı alanlarda yapılan spor faaliyetlerini ise yeniden yasaklandığını açıkladı.

Castex, liselerde yarı zamanlı yüz yüze eğitimin 20 Ocak sonrası da devam edeceğini belirtirken, uzaktan eğitime devam eden üniversitelerde ise 25 Ocak’tan itibaren sadece uygulamalı derslerin yüzde 50 kapasite ile yüz yüze eğitime döneceğini duyurdu. Castex ayrıca, üniversitelerdeki psikolog sayısının da iki katına çıkarılacağı açıkladı.

700 aşılama merkezinin faaliyet geçecek

Sağlık Bakanı Veran ise, pazartesi günü itibariyle 700 aşılama merkezinin faaliyet geçeceğini, aşılama için vatandaşların randevularını online olarak veya yeni açılan telefon hattı üzerinden alabileceğini belirtti. 27 Aralık’tan bu yana Fransa’da 300 bine yakın kişinin Covid-19’a karşı aşılandığını ifade eden Veran, pazartesi günü itibariyle risk grubunda yer alan 6.4 milyon vatandaşın aşı randevusu için başvuru yapabileceğini aktardı. Bakan Veran, Şubat ayı sonunda 2.5 milyon vatandaşı aşılayacak kadar aşıya sahip olacaklarını açıkladı.

Fransa’da toplam vaka sayısı 2 milyon 830 bin 442’ye, toplam can kaybı ise 69 bin 31’e ulaştı.