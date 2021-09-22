Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve ABD Başkanı Joe Biden yaptıkları telefon görüşmesi sonrası “müttefikler arasında açık istişarelerin” krizden kaçınabileceği konusunda hemfikir olduğunu açıklarken, Fransız Büyükelçisinin gelecek hafta ABD’ye döneceğ

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve ABD Başkanı Joe Biden yaptıkları telefon görüşmesi sonrası “müttefikler arasında açık istişarelerin” krizden kaçınabileceği konusunda hemfikir olduğunu açıklarken, Fransız Büyükelçisinin gelecek hafta ABD’ye döneceği bildirildi.