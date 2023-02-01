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Estonya Cumhurbaşkanı Karis, Bakan Çavuşoğlu’nu kabul etti
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu resmi temasları kapsamında geldiği Estonya’da, Estonya Cumhurbaşkanı Alar Karis ile bir araya geldi.
Politika 01.02.2023, 14:55
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu resmi temasları kapsamında geldiği Estonya’da, Estonya Cumhurbaşkanı Alar Karis ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Estonya Dışişleri Bakanı Urmas Reinsalu’nun davetine icabetle geldiği Estonya’nın başkenti Tallin’de temaslarını sürdürüyor. Estonyalı mevkidaşı Reinsalu ile düzenlenen ortak basın toplantısına katılan Bakan Çavuşoğlu ardından, Estonya Cumhurbaşkanı Alar Karis tarafından kabul edildi.