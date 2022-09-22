Erzurum ile Azerbaycan kenti Şuşa ’kardeş şehir’ oldu

Azerbaycan’ın tarihi öneme sahip kenti Şuşa ile Erzurum ‘kardeş şehir’ protokolü imzaladı.

’Bir millet iki devlet’ sloganı ile ilişkilerini kuvvetlendiren Türkiye ve Azerbaycan iki kardeş ülke olarak bilinirken, Azerbaycan’ın Şuşa kenti ile Erzurum’da kardeş şehir protokolü imzalayarak ilişkileri güçlendirdi. Erzurum Büyükşehir Belediyesinde Mehmet Sekmen ile Şuşa Devlet Tarih ve Mimari Koruma Alanı Başkanı Meftun Abbasov arasında protokol imzalandı.

Azerbaycan ile kardeş ülke olarak ilişkilerin her alanda geliştiğini belirten Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, “Azerbaycan-Türkiye ilişkileri, sarsılmaz bir iradenin temelinde giderek daha da güçlenmektedir. Bu kardeşlik ta asırlar önce kök salmıştır. Esaret dolu günlerde bir yandan cephelerde bir yandan da Ermeni Taşnak çeteleri ile savaşan Erzurum’un yokluk ve kıtlıkla mücadelesine o günlerde Azerbaycanlı kardeşlerimiz yetişti. Bakü Müslüman Cemiyet-i Hayriyesi, ’kardaş kömeği’ yani ‘kardeş yardımı’ adı altında Dadaşlara yardım elini uzattı. Bu yardımla ilgili görevlendirilen Genceli Seyidov, ülkesinde toplanan yardımları Erzurum’a getirdi. Genceli Yiğit Seyidov ve arkadaşları yardımla sınırlı kalmayarak, Ermeni katliamlarının yaşandığı günlerde Erzurumlularla birlikte omuz omuza mücadele etti. Seyidov, Ermeni idaresinin hileli planıyla Erzurum Belediye heyeti ile birlikte şehit oldu. İşte bu nedenledir ki Can Azerbaycan’a duyulan sevgi Erzurum’da adeta ebedileşmiştir” dedi.

Azerbaycan Cumhuriyeti Şuşa Devlet Tarih ve Mimari Koruma Alanı Başkanı Meftun Abbasov da, “Şuşa ve Erzurum, dünyanın iki önemli tarih kentidir. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen ile imzaladığımız protokolle Şuşa ve Erzurum kardeş şehir oldu. İki tarihi şehrimiz de birbirine çok benziyor ve ortak özellikleri de çok fazla. Bugün çok önemli bir gün, Erzurum’daki Şuşa ve Can Azerbaycan’a duyulan sevgi, Mehmet Sekmen Başkanımızın kentteki yatırımlarda Can Azerbaycan’ımıza duyulan bu ilgiyi, bu sevgiyi yatırımlara nakşetmesi bizleri çok mutlu ediyor” diye konuştu.