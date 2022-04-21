Elektrik faturasını ödemeyen Kılıçdaroğlu'nun elektriği kesildi!

Chp lideri Kılıçdaroğlu, "Erdoğan, 31 Aralık'ta imzaladığı zamları geri çekinceye kadar ben, bugünden itibaren gelecek hiçbir elektrik faturamı ödemeyeceğim" demişti. Bugün yaptığı açıklamada ise elektriğinin kesildiğini duyurdu.

"4 MİLYONA YAKIN ABONENİN ELEKTRİĞİ KESİLDİ"

Kılıçdaroğlu sözlerine şöyle devam etti: "Milletimiz çok zor günlerden geçiyor. Hanelerin belini büktüler. Enerjiye yaptıkları zamlar 3 yılda yüzde 400'ü aştı. 'Geri çekin zamları dedim' çekmediler. Oysa enerji temel bir insan hakkıdır. Ekmek gibidir, su gibidir, hava gibidir, hakkındır elektrik ey halk! Gelelim can alıcı soruya; 2021'de kaç abonenin elektriği kesilmiş dersiniz? 2021 yılında toplam 3 milyon 449 bin 344 abonenin elektriği kesildi. 4 milyon abone yahu! Bunun hesabını siz yapın. Size çektirilen çileye bakın Allah aşkına! Et ve Süt Kurumu'na yatağa aç giren çocuklar için gitmiştim. Oysa zavallı yoksul çocuklarımız hem aç hem ışıksız giriyorlar yataklara.

"ÖDEYEMEYECEĞİMDEN DEĞİL, ÖDEYEBİLİRİM"

Bu eşkıya düzenine karşı faturamı ödeyemeyeceğimi söylemiştim. Ödemeyeceğimden değil, ödeyebilirim ama bu nasip kısmet uğruna verilen kavgada yerimiz belli olsun istedim. Halil İbrahim sofrasına ben de oturmak istedim. Ödemedim, ödeyemeyenlerin sesi olmak istedim." (haberler.com-Uğur Birdal)