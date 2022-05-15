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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Finlandiya ve İsveç NATO’nun yakın ortaklarıdır. NATO’ya başvurmak kendi kararlarıdır" dedi.
Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası 54 kiloda Hatice Akbaş, Ermenistanlı rakibi Ekaterina Sycheva’yı mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, "Savaşın sonlandırılması için çaba sarf edilmesi gerekiyor" dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, "Savaşın sonlandırılması için çaba sarf edilmesi gerekiyor" dedi.
Politika 15.05.2022, 14:43
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, "Savaşın sonlandırılması için çaba sarf edilmesi gerekiyor" dedi.