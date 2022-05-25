Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısı düzenleyen İsrail Dışişleri Bakanı Lapid, "Türkiye, İsrail’i tanıyan ilk Müslüman ülkedir bu yüzden biz her zaman diyaloga geri dönmeyi biliyoruz" dedi.