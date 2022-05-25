Son Dakika
ETÜ paydaşlığında düzenlenen "I. Uluslararası Temel ve Uygulamalı Matematik Bilimlerindeki Güncel Gelişmeler" sempozyumu başladı
- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısı düzenleyen İsrail Dışişleri Bakanı Lapid, "Türkiye, İsrail’i tanıyan ilk Müslüman ülkedir bu yüzden biz her zaman diyaloga geri dönmeyi biliyoruz" dedi.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısı düzenleyen İsrail Dışişleri Bakanı Lapid, "Türkiye, İsrail’i tanıyan ilk Müslüman ülkedir bu yüzden biz her zaman diyaloga geri dönmeyi biliyoruz" dedi.
Politika 25.05.2022, 12:34
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısı düzenleyen İsrail Dışişleri Bakanı Lapid, "Türkiye, İsrail’i tanıyan ilk Müslüman ülkedir bu yüzden biz her zaman diyaloga geri dönmeyi biliyoruz" dedi.