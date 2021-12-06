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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Kıbrıs Rum Kesiminde camilere yönelik kundaklama için “Sabotajlara gitmenizin bedelini çok ağır ödersiniz” dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Kıbrıs Rum Kesiminde camilere yönelik kundaklama için “Sabotajlara gitmenizin bedelini çok ağır ödersiniz” dedi.
Politika 06.12.2021, 12:30
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Kıbrıs Rum Kesiminde camilere yönelik kundaklama için “Sabotajlara gitmenizin bedelini çok ağır ödersiniz” dedi.