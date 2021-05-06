Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın danışmanı ünlü isimleri neden hedef aldı?

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın danışmanı ve sosyal medya yöneticisi İsmail Cesur ünlülere karşı çıkışta bulundu. Cesur, sosyal medya paylaşımında, sırasıyla Tarkan, Cem Yılmaz ve Gökhan Özoğuz’un fotoğraflarını paylaşarak “Hazımsızlık, çaptan düşmüşlük, köhneleşmişlik” ifadesini kullandı.

ÜNLÜLER NEDEN HEDEF OLDU?

Ünlü şarkıcı Tarkan, Rize'nin İkizdere ilçesinde İşkencedere Vadisi'nde yapılmak istenen taş ocağına direnen vatandaşlara destek olmuştu.

Komedyen Cem Yılmaz, İçişleri Bakanlığı’nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) gerekçelerini göstererek yayımladığı genelgelerin ardından bir paylaşım yapmıştı. Yılmaz’ın “hunili” paylaşımında İçişleri Bakanlığı’na yönelik direkt bir eleştiri bulunmasa da sosyal medyada bu şekilde algılanmıştı.