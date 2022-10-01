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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yeni dönem Meclisimizin, Türkiye’yi hakkı olan yeni anayasayla buluşturarak, darbe dönemlerinin son izini sileceğine inanıyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yeni dönem Meclisimizin, Türkiye’yi hakkı olan yeni anayasayla buluşturarak, darbe dönemlerinin son izini sileceğine inanıyorum."

Politika 01.10.2022, 14:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yeni dönem Meclisimizin, Türkiye’yi hakkı olan yeni anayasayla buluşturarak, darbe dönemlerinin son izini sileceğine inanıyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yeni dönem Meclisimizin, Türkiye’yi hakkı olan yeni anayasayla buluşturarak, darbe dönemlerinin son izini sileceğine inanıyorum."

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