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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan: "Adaylarını bile çıkaramıyorlar, millet bunlara nasıl güvensin"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yeni dönem Meclisimizin, Türkiye’yi hakkı olan yeni anayasayla buluşturarak, darbe dönemlerinin son izini sileceğine inanıyorum."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yeni dönem Meclisimizin, Türkiye’yi hakkı olan yeni anayasayla buluşturarak, darbe dönemlerinin son izini sileceğine inanıyorum."
Politika 01.10.2022, 14:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yeni dönem Meclisimizin, Türkiye’yi hakkı olan yeni anayasayla buluşturarak, darbe dönemlerinin son izini sileceğine inanıyorum."