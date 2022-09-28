Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye’yi kötü göstermeye çalışanlar aslında ülkenin bu hale gelmesi için her türlü sinsiliği yapanlardır"

"Sizi zor gününüzde sarıp sarmalayacak, gerektiğinde ekmeğini, aşını , suyunu bölüşecek bir milletin mensubu değilseniz vay halinize. Buna rağmen hala başka ülkelerin, başka toplumların, başka hayat biçimlerinin güzellemesini yapanların gayesi birey olarak bize iyilik etmek değil tam tersine en büyük gücümüz olan sosyal yapımızı çökertmektir. "

- "Son dönemde sosyal medya mecralarında yine gelişmiş ülke güzellemelerinin yapıldığını özellikle gençlerimizin bilinç altlarına mutlaka buralara gidilmesi gerektiği fikrinin aşılanmaya çalışıldığını görüyoruz"