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Cumhurbaşkanı Erdoğan TBMM’de

Cumhurbaşkanı Erdoğan TBMM’ye geldi.

Politika 01.10.2021, 14:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan TBMM’de

Cumhurbaşkanı Erdoğan TBMM’ye geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan TBMM’nin 27. Dönem 5. Yasama yılı açılışı için TBMM’ye geldi. TBMM Başkanvekili Celal Adan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı karşıladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bandoyu selamdı ve Genel Kurula geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın TBMM’ye gelişi öncesinde TBMM binalarının çatılarında güvenlik kuvvetleri önlem aldılar. Cumhurbaşkanı Erdoğan Meclis’e geldiğinde ise jammer çalıştırıldı.

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