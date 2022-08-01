Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Rusya ve Ukrayna tarafıyla her seviyede görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Tahıl krizinin aşılması konusunda atılan adımın tamamen ülkemizin gayretlerinin ürünü olduğu herkes tarafından kabul edilmektedir."

- "2022’de vatandaşı enflasyona karşı korumak için vazgeçtiğimiz kamu geliri 251 milyar TL’yi bulacaktır."