Cumhurbaşkanı Erdoğan, Prag’da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi’ne katılmak üzere Çekya’nın başkenti Prag’a geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi’ne katılmak üzere Çekya’nın başkenti Prag’a geldi. Erdoğan’ı taşıyan uçak TSİ 12.50’de Prag Vaclav Havel Havalimanı’na indi. Havalimanında Türkiye’nin Prag Büyükelçisi Egemen Bağış tarafından karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, havalimanının ardından Prag Kalesi’nde gerçekleştirilecek Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi öncesinde Prag Büyükelçiliği Rezidansı’na geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 13.00’te gerçekleştirilecek açılış oturumu ile "Barış ve Güvenlik" konulu yuvarlak masa toplantısına katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ayrıca Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve diğer bazı liderlerle de bir araya gelmesi bekleniyor.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel’in katılımıyla düzenlenecek dörtlü görüşmede bir araya gelecek.