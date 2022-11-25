Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Pakistan ile işbirliği) “1 milyar dolara ulaşan ikili ticaret hacmimiz, istikrarlı şekilde artışını sürdürüyor. 5 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefimize ulaşmak için gerekli siyasi iradeye ve kararlılığa sahibiz.”