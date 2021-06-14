banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Ünlülerden Selçuk Tekay'a veda
Ünlülerden Selçuk Tekay'a veda
Veyis Ateş’in savunması istendi!
Veyis Ateş’in savunması istendi!
Altın fiyatları düşüşte!
Altın fiyatları düşüşte!
Sedat Peker'den ses geldi! 24 saat sonra twit attı...
Sedat Peker'den ses geldi! 24 saat sonra twit attı...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi’nde aile fotoğrafı çekildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi’nde aile fotoğrafı çekimine katıldı.

Politika 14.06.2021, 14:54
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi’nde aile fotoğrafı çekildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi’nde aile fotoğrafı çekimine katıldı.

NATO Liderler Zirvesi Belçika’nın başkenti Brüksel’de bulunan NATO Karargahı’nda başlıyor. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, zirve öncesi devlet ve hükümet başkanlarını resmi olarak karşıladı.

Korona virüs salgınından bu yana ilk kez yüz yüze gerçekleştirilen zirve kapsamında liderler sosyal mesafe kuralına uygun olarak aile fotoğrafı çekimine katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, aile fotoğrafı çekiminde ABD Başkanı Joe Biden ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile yan yana poz verdi.
banner486
Yorumlar (0)
banner422
19°
hafif yağmur
banner493