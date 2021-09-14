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Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Milli gelirimiz Türk Lirası olarak yaklaşık 11 kat yükselirken, asgari ücretin 16 kata yakın artması bunun en somut örneklerindendir. Öyle ki 27 kat artan emekli maaşları vardır.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Milli gelirimiz Türk Lirası olarak yaklaşık 11 kat yükselirken, asgari ücretin 16 kata yakın artması bunun en somut örneklerindendir. Öyle ki 27 kat artan emekli maaşları vardır.”

Politika 14.09.2021, 13:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Milli gelirimiz Türk Lirası olarak yaklaşık 11 kat yükselirken, asgari ücretin 16 kata yakın artması bunun en somut örneklerindendir. Öyle ki 27 kat artan emekli maaşları vardır.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Milli gelirimiz Türk Lirası olarak yaklaşık 11 kat yükselirken, asgari ücretin 16 kata yakın artması bunun en somut örneklerindendir. Öyle ki 27 kat artan emekli maaşları vardır.”

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