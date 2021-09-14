Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Milli gelirimiz Türk Lirası olarak yaklaşık 11 kat yükselirken, asgari ücretin 16 kata yakın artması bunun en somut örneklerindendir. Öyle ki 27 kat artan emekli maaşları vardır.”
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Milli gelirimiz Türk Lirası olarak yaklaşık 11 kat yükselirken, asgari ücretin 16 kata yakın artması bunun en somut örneklerindendir. Öyle ki 27 kat artan emekli maaşları vardır.”
Politika 14.09.2021, 13:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Milli gelirimiz Türk Lirası olarak yaklaşık 11 kat yükselirken, asgari ücretin 16 kata yakın artması bunun en somut örneklerindendir. Öyle ki 27 kat artan emekli maaşları vardır.”