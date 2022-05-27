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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Menderes’i ve arkadaşlarını darağacına gönderenlerin alınlarına çaldıkları o kara leke, değil 62 yıl 600 yıl geçse de hiçbir zaman temizlenmeyecektir."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Menderes’i ve arkadaşlarını darağacına gönderenlerin alınlarına çaldıkları o kara leke, değil 62 yıl 600 yıl geçse de hiçbir zaman temizlenmeyecektir."
Politika 27.05.2022, 15:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Menderes’i ve arkadaşlarını darağacına gönderenlerin alınlarına çaldıkları o kara leke, değil 62 yıl 600 yıl geçse de hiçbir zaman temizlenmeyecektir."