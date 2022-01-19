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Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Kur korumalı TL mevduatına 163 milyar lira geçmiştir.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı kabinesi sonrası önemli açıklamalarda bulundu.

Politika 19.01.2022, 20:07 19.01.2022, 20:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Kur korumalı TL mevduatına 163 milyar lira geçmiştir.”

''Türkiye'nin yatırım, istihdam, üretim, ihracat, cari fazla yoluyla büyüyerek dünyanın ilk 10 ekonomisine girmeyi hedeflediğimiz bu dönemde böyle bir projenin gerçekleştirilmiş olması önemlidir. İnşallah önümüzdeki yıl bu dönemde bambaşka bir Türkiye fotoğrafıyla karşınıza çıkacağız'' “Kur korumalı TL mevduatına 163 milyar lira geçmiştir.”

Güçlü Türkiye hedefini karalamaya çalışanların mahcubiyetini göreceğiz. Önümüzdeki yıl bu zamanlar bambaşka bir Türkiye fotoğrafıyla milletimizin huzuruna çıkacağız.

Cuma günü ülkemizin ilk istihbarat gemizi Ufuk'un hizmete girmesi vesilesiyle bu alandaki kararlılığımızı bir kez daha ortaya koyduk.


Arnavutluk ziyareti sırasında 7 alanda anlaşmalar imzaladık.

Dün de Sırbistan Cumhurbaşkanı'nı ağırladık. Kendisiyle Bosna-Hersek başta olmak üzere ilişkilerimize dair fikir alışverişinde bulunduk.

Bugünde Kabine toplantısı öncesi muhtarlarımızla bir araya geldik. Corona virüs salgını sebebiyle ara verdiğimiz muhtar buluşmalarının bu ilk toplantısı her zaman ki gibi coşkulu, samimi bir atmosferde geçti.

Türkiye'yi hedeflerine ulaştırmak, sorunlara çözümler üretmek, yeni projeler geliştirmek için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz.Dünyanın ve yakın tarihin en büyük sağlık krizinin yaşandığı bu dönemde hem ülkemizi sağ salim salgından çıkarmak için daha çok çalışacağız.

Ekonomideki hedeflerimizi engellemeye çalışanlara fırsat vermeyeceğiz. 

"TL MEVDUATINA 163 MİLYAR LİRA GEÇTİ"

Kendi içerisinde dinmesini beklediğimiz bu dengesizlik hali devam ettikçe 20 Aralık'ta açıkladığımız bir tedbir paketiyle panik havasını dağıtmak mecburiyetinde kaldık. Açıkladığımız tedbir paketindeki unsurlardan biri olan kur korumalı TL mevduat hesaplarına ciddi bir ilgi gösterildiğini görüyoruz.  Şu ana kadar 163 milyar TL sisteme geçmiştir.

Tüzel kişilerin döviz ve altın cinsi hesaplarından bu sisteme geçmelerini teşvik etmek içni stopaj oranını sıfırladık. Merkez Bankamızda Türk Lirası vadeli döviz satım ihaleleri düzenleyerek kendi paramıza  katkıda bulunuyor. Burada da stopajları sıfıra indirdik. Temettü gelirlerine uygulanan stopajı yüzde 10'a çektik. 

Yastık altı altınları ekonomiye kazandırmak için yaptığımız çalışmalar sürüyor.  Bireysel emeklilik sistemindeki devlet katkısını yüzde 25'ten yüzde 30'a çıkarttık. Kamu bankalarının kredilerinin belli bir oranını şeffaf bir şekilde kullandırmalarını temin ediyoruz.

Kredi garanti fonu desteğiyle hazırlanan kredi paketinin hazırlığı devam ediyor.

Türkiye Ekonomi Modeli üzerindeki çalışmaları taraflarla görüşerek kamuoyu ile paylaşmayı sürdüreceğiz.

Ekonomi Koordinasyon Kurulu, Finansal İstikrar Komitesi ve Fiyat İstikrarı Komitesi gibi yapıları etkin şekilde çalıştırıyoruz.

Ülkemizin bir daha geçtiğimiz aylardakine benzer dalgalanmalar yaşamaması için her türlü planı yapmakta kararlıyız.

Türkiye'yi çift paralı bir ülke olmaktan çıkararak, herkesin işini de tassarrafunu da Türk Lirasıyla yapacak seviyeye getirmek için çalışıyoruz. Dövizden kendi paramıza ve kendi paramızla yönetilen finansal enstrümanlara geçmeye davet ediyoruz. Türkiye'yi, herkesin işini de tasarrufunu da Türk lirasıyla yaptığı bir yer haline getirmek için destek istiyoruz.

Daha uygun fiyatlarla doğalgaz, elektrik  vermek için yaptığımız fedakarlığın tutarı 165 milyar liradır. Yılbaşından itibaren bu ürünlerin fiyatlarında yaşanan artışlarda mümkün olan en düşük seviyede yapılmıştır. Devlet bu alanlarda fedakarlık yapmayı sürdürmektedir.

"OMİCRON ŞİMDİLİK KAYDA DEĞER BİR SORUNA YOL AÇMADI"

Avrupa ve ABD başta olmak üzere pek çok coğrafya Omicron varyantının etkisi altında kıvranıyor. Türkiye salgının her safhasında olduğu gibi bu süreçte de vatandaşlarının sağlığını ve günlük hayatın akışını gözeten bir yol sürdürmeye devam ediyor.

Ülkemizin bilim insanlarının geliştirdiği ve ülkemizdeki tesislerde üretimine başlanan TURKOVAC aşımız sayesinde artık kendimize daha güvenle bakıyoruz. 

Yeni varyantın yayılması, istihdam ve üretim tarafında şimdiye kadar kayda değer bir soruna yol açmadı. Hiçbir alanda insanların mağduriyetine neden olacak, gereksiz kısıtlamalara meydan vermedik. Vatandaşlarımızdan bu dönemde de temizlik, mersafe, maske kurallarına uymayı, aşılarını yaptırmayı veya tamamlamayı ihmal etmemelerini istiyoruz. 60 yaş üzeri vatandaşlarımızın sağlığı için hatırlatma dozları önemli. Yeni varyantta maske kullanımının etkin sonuçlar verdiği bilinmektedir.

AFGANİSTAN'A YARDIM TRENİ

Ülkemizde 2021 yılında yaşanan yangın ve sel afetlerinde zarar gören vatandaşlarımıza toplam 354 milyon lira ödeme yapıldı. Ayrıca tarım ürünleri zarar gören vatandaşlarımıza 133 milyon lira ödeme yapıldı. Tarım ürünleri zararlarının karşılanması konusundaki eksiklikleri tamamlamak için AFAD üzerinden 200 milyon liralık bir kaynak daha ayırıyoruz. Bu meblağ en kısa sürede Antalya, Artvin, Aydın, Bartın, Kastamonu, Mersin, Muğla, Osmaniye, Rize, Sinop ve Van'daki hak sahiplerine dağıtılacak.

Afganistan'da 13 milyona yakın kişinin acil gıda yardımına ihtiyacı olduğunu biliyoruz. Türkiye olarak Afgan kardeşlerijmizi yalnız bırakmamamız gerektiğini biliyoruz. Bu ülkeye 710 acil ihtiyaç ürünleri taşıyan bir iyilik treni göndermeye hazırlanıyoruz.

Elektrik tüketim desteği programı kapsamında 2.1 milyon haneye toplamda 6.4 milyar lira kaynak tahsis edilmiştir. Bu programın kapsamına kronik hastalığı sebebiyle cihaz kullanan elektriğe erişiminde sıkıntı yaşamasını engellleyecek şekilde değiştiriyoruz. Böylece 20 bin aileyi daha elektrik desteği kapsamına alıyoruz.

Prim ve posa desteğiyle birlikte önümüzdeki dönem için üreticilerimize ton başına 875 liralık pancar bedeli ortaya çıkıyor.

Kömür desteği alanların desteğini de isteyenlerin doğalgaz desteği olarak kullanmasına imkan tanıyan projenin de çalışmaları tamamlandı.

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